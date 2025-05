Sui social Luca Jurman è stato critico nei confronti di TrigNO. Il cantante dopo aver scoperto le sue parole l’ha invitato a un suo concerto. L’ex docente di Amici però ha ribattuto in maniera ironica: “A fare cosa? Studia”.

TrigNO risponde alle critiche di Jurman

La presenza di TrigNO tra i finalisti di Amici 24 (e non Nicolò per esempio) ha fatto molto discutere, soprattutto dopo un video reaction pubblicato da Luca Jurman, ex insegnante del talent, che ha espresso un giudizio particolarmente diretto sul giovane artista.

Nel video, Jurman ha criticato in modo netto le performance di TrigNO, ritenendo ingiustificata la sua presenza in finale e mettendo in discussione le sue capacità vocali sia dal punto di vista tecnico che interpretativo. Ecco qui le sue parole nel filmato caricato su TikTok…

La reazione di TrigNO, però, non si è fatta attendere. Senza polemiche, il cantante ha commentato semplicemente: “Ti invito a un mio concerto”, mostrando un atteggiamento pacato e costruttivo, che ha colpito molti fan per la sua maturità.

La replica dell’ex prof di Amici

Ma la risposta di Jurman non è stata da meno in quanto a lunghezza e franchezza nei riguardi di TrigNO:

“Caro Pietro, con tutto il rispetto per te come persona, ti ringrazio ma mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l’anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi senza purtroppo un’evidente capacità canora sia tecnica che realmente interpretativa. Avrei preferito sinceramente trovare un tuo messaggio anche sarcastico tipo ‘studierò e appena sarò in grado sarò lieto di invitarti ad un concerto, augurandomi che tu venga’. Ma invece no.

In replica alle parole di TrigNO, il coach ha proseguito: Mi scrivi che mi inviti ad un tuo concerto, e dimmi, per fare cosa? Visto l’invito ti chiedo: per ascoltarti senza post produzione? Spero tu decida di studiare invece di fare prematuramente concerti, come purtroppo questo sistema malato vi ha portato a credere di potere davvero sostenere”.

Infine Luca Jurman, sempre rivolgendosi a TrigNO, ha aggiunto: “Quando e se sarai pronto per tenere dei concerti e non degli show post talent, magari sviluppando davvero un talento musicale ancora non evidenziato… allora accetterò con piacere un tuo futuro invito. Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro di studiare e se credi nel tuo talento…di svilupparlo, chissà. Magari un giorno verrà alla luce. Buona fortuna”.

Commento e risposta TrigNo e Luca Jurman

Il confronto ha diviso i fan. Da una parte chi difende il percorso di TrigNO, apprezzandone lo stile e la crescita ad Amici, dall’altra chi dà ragione a Jurman, invocando una maggiore preparazione tecnica. Il botta e risposta è diventato virale e in queste ore sta continuando a far discutere gli utenti.