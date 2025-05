Luk3 ha chiamato una fan per farle ascoltare in anteprima la sua nuova canzone

Luk3 di Amici 24 si prepara all’uscita di un suo nuovo singolo fuori dal talent e, come promesso, ha contattato alcuni fan per farlo ascoltare in anteprima.

Luk3 chiama una fan e le fa ascoltare la nuova canzone

L’ex allievo di Amici 24 Luk3 continua a sorprendere i suoi fan anche fuori dalla scuola, con nuova musica e mantenendo la promessa fatta sui social: contattare personalmente alcuni di loro per far ascoltare in anteprima il suo nuovo brano.

Dopo aver condiviso negli ultimi giorni il ritornello della sua prossima canzone, diventato già virale soprattutto su TikTok, il giovane artista ha pubblicato un primo video che documenta uno di questi speciali momenti.

Nel video, Luk3 chiama una giovane fan che gli aveva lasciato il proprio numero, mostrandosi estremamente disponibile e spontaneo. All’altro capo del telefono, la ragazza è apparsa visibilmente emozionata e ha riconosciuto subito la voce del cantante al suo primo “Pronto”.

Dopo qualche scambio di battute, Luk3 ha fatto ascoltare alla ragazza alcune parti inedite della nuova canzone. Quando è arrivato il momento del ritornello – già familiare grazie ai social – la fan non ha resistito e lo ha cantato a squarciagola al telefono, dimostrando tutto il suo entusiasmo.

Il momento più tenero è arrivato quando la giovane ha passato il telefono alla madre, che ha ringraziato calorosamente Luk3 per la bellissima sorpresa fatta alla figlia, complimentandosi con lui per il suo talento e augurandogli tanta fortuna.

@luk3music__ continuate ad usare il suono che vi vedo, a breve novità sull’uscita del pezzo ❤️ ♬ suono originale – martina alongi👸🏼🍭

Nonostante il brano non abbia ancora un titolo ufficiale né una data di uscita confermata, Luk3 ha voluto coinvolgere i fan anche nella scelta del nome. Una delle opzioni più quotate pare sia “Bianca-Prada”, come suggerito da un commento su TikTok, una frase ricorrente nel ritornello del brano.

Nulla è stato ancora deciso. Quel che è certo è che sarà il singolo con cui Luk3 tenterà di conquistare l’estate 2025.