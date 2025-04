Cos’è successo dopo l’eliminazione di Luk3 dalla scuola di Amici 24? Oggi durante il daytime abbiamo visto le immagini del post puntata, dove sia lui che i suoi compagni non hanno nascosto le lacrime.

Luk3 lascia Amici 24 in lacrime

L’ultima puntata di Amici 24 si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena con l’uscita di Luk3 dal programma. A Witty TV il ballerino ha espresso le sue emozioni a caldo, dicendosi molto dispiaciuto. Oggi durante la puntata del pomeridiano però abbiamo visto il seguito e ciò che è successo nel dietro le quinte.

Mentre il cantante ha fatto ritorno sui social, dove però non ha fatto parola su Alessia, oggi durante il daytime si è parlato anche di lui. La produzione infatti ha mandato in onda un bel momento in sala prove, dove Luk3 prima di andare via ha cantato la sua canzone per i compagni, i quali ancora increduli si sono stretti a lui in un sentito abbraccio tra lacrime e dispiacere.

Una bella scena corale che sottolinea dunque quanto tutti gli allievi di Amici 24 fossero molto legati a Luk3. Ma questo è stato solo uno dei tanti episodi che abbiamo potuto vedere durante l’appuntamento odierno.

Poi tra le altre immagini ad Amici 24, durante il daytime di oggi, abbiamo visto anche il saluto di Luk3 ad Alessia in camera. I due si sono scambiati qualche bacio, stando stretti l’un l’altra: “Ci vediamo fuori, io vado a fare tanta musica adesso. Quindi stai tranquilla, tu balla”. Poi via via tutti gli altri compagni a cui ha voluto dare un abbraccio prima di salutare per sempre il programma.

Per Luk3 è arrivato il momento di salutare i suoi compagni #Amici24 pic.twitter.com/EZmdjEkRsi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 7, 2025

“Vi voglio bene tutti. Sentirete parlare di me, ve lo prometto. Voglio andarmene con il sorriso”, ha detto Luk3 prima di voltare le spalle e chiudere per sempre il cerchio di Amici 24.

Che cosa ci riserverà il cantante? Lui è pronto a mettersi in gioco con tanti importanti progetti che, probabilmente, scopriremo nelle settimane a venire.Al cantante facciamo il nostro in bocca al lupo per il suo futuro artistico.