A La Volta Buona Patrizia Pellegrino replica alle parole di Valeria Marini che ieri a Domenica In ha detto di non sopportarla. Non è mancata poi una risposta anche su Frank Matano…

Patrizia Pellegrino replica a Valeria Marini

Ci sono una serie di gossip e polemiche intorno a Ne vedremo delle belle che, a quanto pare, si concluderà prima del previsto. Al centro del discorso ancora una volta gli attriti tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini.

La showgirl di origini sarde ieri a Domenica In ha affermato che la persona con la quale va meno d’accordo e che sembra digerire meno, sarebbe Patrizia Pellegrino. Nella giornata di oggi Caterina Balivo ha ospitato proprio Patrizia a La Volta Buona e le ha domandato spiegazioni. Lei però non riesce a darsi una risposta del perché fin dall’inizio ci sia stato questo scontro tra loro:

“Io non so fare tutto, ci provo. Vado alle prove. Cerco di allenarmi per fare il meglio. Su Valeria ho vinto. Non mi è mai interessato vincere. La vittoria non mi importa, a me basta essere lì e fare il mio certo, migliorarmi. Voglio fare del mio meglio e sono felicissima. Non sento tutta questa competizione. Ha iniziato lei a dire che voleva tirarmi cose in testa. Io mi metto sempre in gioco, mi voglio divertire e far divertire”, ha detto in prima battuta Patrizia Pellegrino.

La showgirl di Ne vedremo delle belle ha affermato anche che non comprende la polemica sui follower e di avere visto che in realtà sarebbe Valeria Marini ad avere dei sostenitori fake su Instagram.

La risposta di Patrizia

Giovanni Ciacci ha fatto notare a Patrizia Pellegrino che questo per Valeria Marini sarebbe un momento particolari. Per quanto Patrizia si sia detta dispiaciuta e le è vicina, allo stesso tempo pensa che ognuno abbia dei momenti difficili e quando si è lì ci si concentra sul lavoro, lasciando fuori la vita privata:

“Anche io ho i miei casini e li tengo per me. Non tutti reagiamo allo stesso modo. Prima era contenta di sfidarmi e poi quando ha perso…”, ha aggiunto.

Così è stato mandato in onda il filmato in cui Domenico Marocchi ha provato a intercettare Valeria Marini nel backstage, ma lei ha preferito non parlare e sgattaiolare via. Ha detto però che perdere è l’ultimo dei sui pensieri e che non le importa molto. Tutte in studio hanno ironizzato.

Piccola parentesi poi su Frank Matano e lo scontro avuto in puntata con Patrizia Pellegrino. La padrona di casa de La Volta Buona ha affermato che non si sarebbe aspettata una reazione del genere da parte sua: “Se ho sbagliato chiedo scusa, ma mi sono sentita ferita e ci sono rimasta male. Anche se non penso di dovere delle scuse”.

A un certo punto della chiacchierata, Patrizia Pellegrino ci ha tenuto a scagionare Matilde Brandi, dopo i battibecchi avuti con lei nel backstage e andati in onda: “Sfato il mito della ‘cattiveria’ di Matilde. Io e lei ci prendiamo in giro sempre e lei scherzava sul vestire. Poi è vero che ognuno si veste come vuole”.

Infine quando si è tornati a parlare nuovamente di Valeria Marini e il video pubblicato sui social dopo la puntata. Qui la showgirl si lamentava degli atteggiamenti delle colleghe, in particolare di Patrizia Pellegrino nei suoi confronti.

Il filmato è stato mandato in onda da Caterina Balivo a Ne vedremo delle belle e Patrizia Pellegrino ha dichiarato di non essere d’accordo, respingendo così le accuse: “Valeria ha detto una cosa molto grave. Bullismo è una parola grave e seria. Tra noi c’è stato scherzo, ironia e allegria. Non voglio accusare Valeria ma è grave. Noi giocavamo”.

Quale sarà ora la risposta da parte di Valeria Marini?