In queste ultime ore, Jessica Selassié ha rotto il silenzio commentando ciò che è accaduto alla sorella Lulù negli ultimi giorni. Il lungo messaggio social.

Jessica Selassié dopo la condanna di Lulù

Come molti sapranno, Lulù Selassié è stata condannata di recente a 1 annioe 8 mesi per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Se la prima a parlare è stata proprio la diretta interessata, in un secondo momento anche Clarissa ha rilasciato un’intervista.

All’appello mancava ancora Jessica Selassié, la quale ha spiegato fin da subito perché non ha voluto commentare la faccenda. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di voler proteggere la propria privacy e anche quella della famiglia.

Ha deciso di intervenire perché non ritiene giusto stare in silenzio e così ha preso la parola per difendere “la persona più pura che io conosca“. Ha aggiunto che la sorella ha un cuore molto grande e che “ha dovuto affrontare un dolore ingiusto, troppo grande per la sua giovane età“. Poi ha continuato sul proprio profilo Instagram:

“Io le starò sempre accanto. Con ogni battito, con ogni passo, con ogni silenzio e ogni grido. Nessuno potrò mai spegnere la sua luce e chi la conosce davvero lo sa”.

Il lungo post di Jessica Selassié

Jessica Selassié, alla fine, ha voluto ringraziare tutti i fan che le hanno scritto in privato con dei messaggi di sostegno e di incoraggiamento.

“Ringrazio voi perché vi ho letto, vi leggo. Perché nonostante tutto continuate a seguirci con affetto, rispetto e stima. E io non lo do per scontato, mai. Siete parte del nostro cammino e vi sono profondamente grata. Con amore e verità”.

Un bellissimo messaggio di sostegno quello che ha scritto Jessica Selassié verso la sorella minore Lulù.