La rivelazione di Lulù Selassié

Nel corso degli ultimi sei mesi abbiamo imparato a fare la conoscenza di Lulù Selassié. Con i suoi modi di fare e con la sua dolcezza la Principessa è riuscita a conquistare il cuore del pubblico e del web, e senza dubbio a oggi è una delle potenziali vincitrici del Grande Fratello Vip 6. Attualmente come sappiamo Lucrezia è già in finale, e tra pochi giorni sapremo se sarà davvero lei a classificarsi al primo posto. Nel mentre i fan attendono anche con ansia di scoprire cosa accadrà con Manuel Bortuzzo dopo la fine del reality, e senza dubbio i due ci regaleranno ancora grandi emozioni. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Mentre chiacchierava con sua sorella Jessica e con Sophie Codegoni, Lulù Selassié ha svelato chi avrebbe voluto vincesse Amici 20. La discussione è nata quando in casa è partita Malibù di Sangiovanni. A quel punto le due Principesse e l’ex tronista hanno iniziato a commentare la finale del talent show, e a quel punto Lulù ha fatto il nome di Aka7even. Queste le sue dichiarazioni:

“Adoro Sangio. Lui è arrivato secondo, ha vinto Giulia. Secondo me pure Aka poteva vincere, aveva un bel potenziale”.

Nel mentre Lulù Selassié si prepara ad affrontare l’ultima settimana di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Ma come andranno le cose durante la finale e chi vincerà questa lunga edizione del reality? Non resta che attendere lunedì 14 marzo per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.