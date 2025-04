A seguito di quanto accaduto con Manuel Bortuzzo e a seguito della condanna per stalking, Lulù Selassié è stata ospite del podcast Seconda Vita. Nel corso della chiacchierata con Gabriele Parpiglia, la Principessa ha così rivelato di avere un nuovo fidanzato.

Lulù Selassié volta pagina

Non è di certo un momento semplice questo per Lulù Selassié. La Principessa infatti è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto all’interno della casa del GF Vip 6. In questi giorni tuttavia l’ex Vippona ha deciso di intervenire per dare la sua versione dei fatti e per la prima volta ha rotto il silenzio, raccontando una verità del tutto diversa. Pare infatti che per anni Lulù e Manuel abbiano avuto una relazione segreta, portata alla luce anche dalle sorelle della Principessa, Jessica e Clarissa.

Queste ultime infatti hanno postato sui social una serie di prove fotografiche che confermerebbero la loro versione, smentendo dunque le dichiarazioni di Bortuzzo. Come se non bastasse adesso le tre hanno anche deciso di metterci la faccia e hanno così fatto chiarezza su alcuni punti.

Lulù Selassié, insieme alle sorelle Jessica e Clarissa, ha rilasciato una lunga intervista a Gabriele Parpiglia per il podcast Seconda Vita. Nel corso della chiacchierata così le tre Principesse hanno nuovamente dato la loro versione dei fatti, rivelando cosa sarebbe accaduto in realtà. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato. Proprio Lulù ha infatti rivelato di avere un nuovo fidanzato e di essersi dunque lasciata alle spalle la turbolenta relazione con Manuel Bortuzzo.

Attualmente però l’ex Vippona non ha rivelato l’identità del suo compagno, che resta dunque ancora avvolta nel mistero. Di certo però pare che la Selassié abbia ritrovato l’amore e il sorriso e lei facciamo un enorme in bocca al lupo.