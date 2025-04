Ecco chi sono i nominati della terza puntata di The Couple, in onda lunedì 28 aprile su Canale 5. Vediamo insieme tutti i nominati….

I nominati di The Couple: tutte le nomination

L’intensa puntata di The Couple questa sera ci ha regalato nuove prove, ma anche i primi momenti di tensione tra i protagonisti della trasmissione. Non sono mancate poi, durante la parte finale, le temutissime nomination! Chi è finito al televoto?

Dopo un inizio tranquillo infatti le coppie di The Couple hanno iniziato ad avere le prime divergenze, non solo tra i membri dello stesso team, ma sono nate anche le prime antipatie con altri concorrenti.

Per tale ragione, quindi, nel momento in cui Ilary Blasi ha dato la possibilità ai concorrenti di fare la loro scelta, ecco che tutti i nodi sono venuti al pettine, inevitabilmente. Ogni coppia ha attuato la propria strategia e, di conseguenza, deciso a chi dare il voto che li mandasse a rischio eliminazione.

Chi sono i nominati di The Couple? Ecco la lista delle scelte fatte dai concorrenti rimasti in gioco dopo l’eliminazione di Elena e Thais. Le sorelle Boccoli sono risultate immuni e hanno guadagnato altre chiavi (sono a quota 7). Hanno deciso di toglierle ad Antonino e Andrea e a Jasmine e Pierangelo.

Qui tutte le nomination del reality game:

Antonino e Andrea hanno votato Lucia e Irma, Jasmine e Pierangelo ;

e hanno votato e e ; Irma e Lucia hanno nominato Antonino e Andrea , Jasmine e Pierangelo ;

e hanno nominato e , e ; Giorgia e Laura hanno scelto Antonino e Andrea , Danilo e Fabrizio ;

e hanno scelto e , e ; Manila e Stefano hanno invece dato la loro nomination ad Antonino e Andrea , Jasmine e Pierangelo ;

e hanno invece dato la loro nomination ad e , e ; Danilo e Fabrizio hanno puntato tutto su Lucia e Irma , Jasmine e Pierangelo ;

e hanno puntato tutto su e , e ; Jasmine e Pierangelo hanno dato il loro voto a Danilo e Fabrizio , Antonino e Andrea ;

e hanno dato il loro voto a e , e ; Benedicta e Brigitta hanno fatto il nome di a Danilo e Fabrizio, Laura e Giorgia.

Ricordiamo che a questi voti si aggiungono quelli attribuiti a Jasmine e Pierangelo da parte di Antonino e Andrea.

Quindi in nomination a The Couple abbiamo i seguenti concorrenti: tra i nominati Antonino e Andrea, Jasmine e Pierangelo, Lucia e Irma. La coppia delle Boccoli, immune, ha deciso chi salvare tra loro.

Quindi in nomination ci sono: Jasmine e Pierangelo da una parte e Lucia e Irma dall’altra. Per decidere chi eliminare c’è il televoto via sms, in cui il pubblico può esprimere la propria preferenza. La prossima settimana poi scopriremo il responso finale.