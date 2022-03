1 Una sorpresa per Lulù Selassié

Manca sempre meno alla finalissima del GF Vip 6 e si sta delineando quello che sarà il quintetto che accederà all’ultima puntata del programma. Per ora conosciamo solo tre di loro: Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri (annunciato lunedì 7 marzo). Stasera con la nuova puntata del reality show ci saranno altre novità e una di queste riguarda la Princess.

Ebbene sembrerebbe che Lulù Selassié sia stata notata da una star internazionale (dopo Cardi B e Gué Pequeno), che ha deciso di inviarle un videomessaggio per mostrare tutto il suo affetto e supporto. Ad annunciare la notizia è stata Federica Panicucci quest’oggi durante la puntata di Mattino 5. La conduttrice ha dato qualche spunto e spoiler sulla puntata di questa sera e tra le tante notizie ha fatto sapere quanto segue:

“Una grande star internazionale, conosciutissima che ha un debole per Lulù, manderà proprio a Lulù un videomessaggio in cui dirà che l’apprezza moltissimo e tifa per lei”, ha spiegato la presentatrice. Ma non è tutto, perché sembrerebbe che il video sia indirizzato, in parte, anche a Manuel Bortuzzo: “Dirà anche a Manuel di non essere geloso. Chi è questa star internazionale? Lo scoprirete questa sera”.

Al momento non è chiaro di chi si tratti anche se sui social è già cominciato il toto nome. Per avere la certezza su chi è la star che ha avuto l’idea di esporsi pubblicamente per Lulù Selassié, non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip 6. Ma le anticipazioni non sono finite qui…