Questa sera su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Belve e tra gli ospiti ci sarà anche Lunetta Savino. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, l’attrice ha fatto una rivelazione piccante che non è passata inosservata.

Le parole di Lunetta Savino

Tutto è pronto per la nuova puntata di Belve, che andrà in onda questa sera su Rai 2. Stavolta tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Lunetta Savino, che si racconterà in una lunga intervista senza filtri. Nel corso della chiacchierata con la conduttrice, la celebre e amata attrice ha avuto modo di parlare non solo della sua carriera, ma anche della sua vita privata, facendo inaspettate confessioni. A un tratto infatti, come è emerso dalle anticipazioni, la Savino ha fatto una rivelazione piccante sul suo passato, che ha lasciato i più senza parole. Lunetta ha infatti dichiarato:

“Come sto messa a trasgressioni? Da giovane è capitata una cosa a tre..”.

Ma non è finita qui. Nello studio di Belve infatti Lunetta Savino ha anche parlato della sua invidiabile carriera e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L’attrice ha così dichiarato senza peli sulla lingua: “Ce l’ho fatta con le mie gambette. Il cinema italiano non dà molto spazio alle donne, la televisione molto di più. Le attrici purtroppo a volte hanno dovuto aspettare di essere fidanzate col regista o con il produttore per avere ruoli importanti. […] Di me dicono che sono la Meryl Streep italiana? Hanno detto bene! Mi dicono che le somiglio, ovviamente le attrici americane hanno occasioni straordinarie, noi siamo un po’ i parenti poveri”.

Anche stasera si preannuncia dunque una puntata di fuoco. Appuntamento con Belve alle 21:30, naturalmente su Rai 2.