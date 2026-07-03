Madonna è pronta a stupire di nuovo con Confession II, e intanto dà lezioni di Girl Power: tutto sul nuovo numero di Novella 2000.

Madonna è pronta a stupire di nuovo con l’attesissimo album in uscita oggi, 3 luglio 2026, dal titolo Confession II, il suo quindicesimo disco in studio, annunciato come il seguito di Confessions On a Dance Floor, capolavoro dance di oltre vent’anni fa. Se riuscirà a colpire di nuovo ce lo dirà il pubblico, ma intanto quello che è certo è che di tutte le artiste che hanno attraversato gli ultimi quarant’anni di cultura popolare, nessuna ha inciso sull’immaginario femminile quanto lei. Non soltanto una cantante di successo, non soltanto un’icona della musica: Madonna è stata un fenomeno culturale, una forza capace di ridefinire il ruolo delle donne nell’industria dell’intrattenimento e, più in generale, nella società contemporanea.

Madonna, simbolo per eccellenza di empowerment

Quando arrivò a New York alla fine degli Anni ’70 con pochi dollari in tasca e un’ambizione sconfinata, Madonna Louise Ciccone non poteva immaginare che sarebbe diventata il simbolo di un nuovo modo di essere donna: indipendente, libera, sessualmente autodeterminata e padrona della propria immagine. Eppure è proprio questo il lascito più profondo della sua carriera.

Negli Anni ’80 il panorama musicale era dominato da uomini, sia dietro le quinte sia sotto i riflettori. Le donne erano spesso interpretate attraverso uno sguardo maschile e raramente controllavano davvero la propria narrazione. Madonna ruppe questo schema fin dall’inizio. Con brani come Holiday, Borderline e soprattutto Material Girl, trasformò il pop in un terreno di affermazione personale. Molti interpretarono superficialmente la sua immagine come provocatoria o trasgressiva.

In realtà la sua rivoluzione consisteva nel fatto che era lei a decidere come mostrarsi, come parlare di sesso, come utilizzare il proprio corpo e come gestire la propria carriera. In un’epoca in cui alle donne veniva spesso chiesto di essere discrete, Madonna scelse di essere visibile. Quando veniva criticata, rispondeva con un successo ancora maggiore. Quando veniva giudicata, trasformava il giudizio in marketing. Era una forma di empowerment nuova e potente: non cercare l’approvazione, ma conquistare lo spazio.

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