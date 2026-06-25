La nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente iniziata. Tentatrici e tentatori si sono mostrati alle coppie e al pubblico. Scopriamo insieme chi sono.

Temptation Island 2026: chi sono le tentatrici?

Le riprese di Temptation Island 2026 si sono già concluse e le sette coppie protagoniste hanno ormai lasciato il villaggio in Calabria per tornare alle rispettive vite. C’è chi ha deciso di proseguire la propria storia d’amore lontano dalle telecamere e chi, invece, ha scelto di mettere un punto definitivo alla relazione. Ma se le coppie sono il cuore del reality condotto da Filippo Bisciglia, anche tentatori e tentatrici riescono ogni anno a conquistare l’attenzione del pubblico. Tra ex reginette di bellezza, modelle, influencer e volti già noti al piccolo schermo, il cast dei single promette di regalare dinamiche e colpi di scena.

Tra le protagoniste del villaggio delle fidanzate c’è Nicole Cena, reginetta di bellezza e volto televisivo che in passato è apparsa in programmi come Ciao Darwin e Scherzi a Parte. C’è poi Flavia Punzo, 23 anni, originaria di Napoli e studentessa universitaria con il sogno di diventare nutrizionista. Fa parte del cast anche Giulia Colacchi, modella e influencer da oltre 42mila follower su Instagram, nota anche per la sua precedente relazione con Igor Zeetti, ex tentatore del programma. Tra le single spicca inoltre Elisa Vaccargiu, content creator ed ex fidanzata di Alessio Bruno, uno dei protagonisti delle passate edizioni del reality.Presenti anche Vittoria Licata, modella e reginetta di bellezza, Federica Maini, modella, Patrizia Zylka, imprenditrice nel settore della moda e vincitrice del titolo di Miss Lingerie 2025, e Lucrezia Mori, modella romana. Completano il gruppo Sara Iurato, Francesca Curti e le misteriose Giada, Clarissa e Martina, delle quali al momento si conoscono ancora pochi dettagli.

Temptation Island 2026: chi sono i tentatori?

Anche il gruppo dei tentatori presenta profili molto diversi tra loro. C’è Manuel Marano, napoletano e appassionato di sport estremi, in particolare del paracadutismo. Marco Fatata, invece, è un grande amante dei viaggi e sui social documenta le sue esperienze tra Europa, Stati Uniti e località esotiche. Nel cast figurano anche il modello Emanuele Lescarini, nato a Firenze ma residente a Roma, e Lorenzo Andreozzi, che mantiene invece un profilo molto riservato.

Il più maturo del gruppo è Enrico Molari, classe 1986, mentre il più enigmatico è Dimitri, l’unico senza cognome noto e con pochissime informazioni disponibili online. Tra i volti già conosciuti al pubblico ci sono Danilo Mileto, ex concorrente di The Couple – Una Vittoria Per Due, e Massimiliano Mollicone, diventato famoso grazie al ruolo di tronista a Uomini e Donne. Completano il cast Andrea Turino, indicato come ex fidanzato di Estefania Bernal, e i più riservati Luca Sparapani e Lorenzo Ferrari. Tra nuove conoscenze, vecchie storie e inevitabili tentazioni, il viaggio nei sentimenti è appena iniziato e promette già scintille.