Cristiano Malgioglio ha rivelato di aver litigato con una cantante. Ne ha parlato in un’intervista a Da Noi A Ruota Libera, ospite di Francesca Fialdini.

Malgioglio rivela di aver litigato con una cantante: le sue parole

Cristiano Malgioglio regala sempre grandi sorprese. Ogni sua intervista è ricca di rivelazioni e curiosità. Ospite di Francesca Fialdini, ha parlato di alcune grandi icone della musica per cui ha scritto i testi, come Mina, Iva Zanicchi, Raffaella Carrà e Patty Pravo. Con queste artiste ha sempre avuto un ottimo rapporto, ma ha svelato che in passato ha avuto un’accesa discussione con un’altra cantante. Lo scontro sembra essere stato particolarmente violento. “Io con tutte queste persone ho sempre avuto un rapporto bellissimo, con tutti. Ho tantissimi amici. Però una volta ho litigato con una cantante, ci siamo strappati i capelli, non avevo ancora il ciuffo biondo per fortuna. Chi è? No, questo non posso dirlo” ha dichiarato, aggiungendo di avere molte storie da raccontare.

Ovviamente, dopo questa sua dichiarazione, si è subito scatenata la curiosità. In molti si sono chiesti chi possa essere la cantante con cui Cristiano Malgioglio sembra essere arrivato alle mani. Le artiste che ha nominato e su cui ha espresso ottimi giudizi vanno escluse, ma anche scartando questi nomi la lista rimane molto lunga. Per il momento, però, Cristiano Malgioglio ha deciso di non rivelare il nome di questa cantante.

Cristiano Malgioglio: le dichiarazioni di Amanda Lear e la partecipazione a Sanremo

Quando è stata ospite di Belve, Amanda Lear ha dichiarato che Cristiano Malgioglio è una persona strana e invadente. Dopo le dichiarazioni della cantante, Malgioglio avrebbe parlato di “amicizia tradita“, lanciando qualche frecciatina mentre era ospite a Verissimo. “Forse ha paura che io dica qualcosa, ma non lo farò, le voglio molto bene” ha dichiarato. Da Francesca Fialdini ha ribadito che non è mai stato invadente, sottolineando che con Amanda Lear c’è sempre stato un rapporto di “amore e odio“. “Lei è un personaggio molto forte, ho scritto tanti pezzi per lei. La parola invadente non mi piace. Essere invadente significa che tu invadi il campo degli altri e io invece sto tranquillo dietro le quinte. Però Amanda è una che deve sempre fare discutere ed è anche il suo bello. Io mi sono messo a ridere quando ha detto quella cosa” ha dichiarato.

La conduttrice ha poi ricordato che Malgioglio ha vinto Sanremo come autore e che è stato anche co-conduttore. Gli ha chiesto se avesse mai pensato di partecipare alla gara. Cristiano Malgioglio ha ammesso che potrebbe fare Sanremo da cantante e che gli piacerebbe molto poter rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. “Due volte mi ha invitato Amadeus. Io gli ho detto di prendere i più giovani e lui ha preso Orietta Berti. Scherzi a parte, mi piacerebbe farlo, chissà se quest’anno mi decido e mi propongo per Sanremo. Lo vorrei vincere per poi andare all’Eurovision Song Contest e poi ritirarmi dalle scene, con un addio pubblico” sono state le sue parole.