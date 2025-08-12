Terminata l’esperienza a Temptation Island, Lucia è stata avvistata con diversi tentatori anche se recentemente c’è chi ha sperato in un ritorno di fiamma con l’ex Rosario. Nelle scorse ore però è giunta una nuova segnalazione sulla fidanzata del reality, beccata per le vie di Palermo con un single…

Temptation Island, Lucia beccata con un tentatore

I gossip su Lucia Ilardo, ex protagonista di Temptation Island, sembrano non avere pause. Dopo le recenti foto che avevano fatto sognare i fan con un possibile ritorno di fiamma tra lei e Rosario Guglielmi, torna un nuovo nome che potrebbe rimescolare le carte in tavola: il tentatore Salvatore Guida.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando il noto esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni aveva pubblicato uno scatto che mostrava Lucia e Rosario abbracciati in stazione. L’immagine, diventata virale in poche ore, aveva riacceso le speranze di chi credeva in un ritorno della coppia scoppiata “un mese dopo” la fine di Temptation Island. Sembrava potesse esserci una seconda possibilità, un volerci riprovare lontani dalle telecamere.

Ma ora, ennesimo colpo di scena. Ancora una volta è Pugnaloni a lanciare la bomba, pubblicando una nuova foto, stavolta scattata a Palermo, lungo il corso principale della città. Nell’immagine si vede Lucia – anche se immortalata da dietro, in molti l’hanno riconosciuta subito – passeggiare in compagnia… di Salvatore Guida, single di Temptation Island che si era avvicinato a un’altra fidanzata nel programma. Parliamo di Sarah Esposito.

Segnalazione Lorenzo Pugnaloni su Lucia di Temptation Island

I due erano soli, complici e sorridenti, intenti a chiacchierare con grande confidenza. Nessun gesto esplicitamente romantico, ma quella vicinanza non è sfuggita agli occhi dei più attenti. Se a questo aggiungiamo la tempistica – pochi giorni dopo l’avvistamento con Rosario – è facile capire perché il gossip non sia passato in sordina.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali su una possibile relazione tra Lucia e Salvatore dopo Temptation Island. Potrebbe trattarsi semplicemente di una bella amicizia, oppure delle prime uscite di una nuova frequentazione. Ma una cosa è certa: la vita sentimentale di Lucia Ilardo continua a far discutere, e le sue scelte tengono incollati gli appassionati di reality e gossip.

Come sempre, quando si parla di Temptation Island tutto può succedere!