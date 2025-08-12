Durante un concerto in Kazakistan, un grillo si è arrampicato sul corpo di Jennifer Lopez fino a raggiungere il collo. Ma qual è stata la reazione della cantante? A svelarlo è un video, diventato virale sui social.

Jennifer Lopez, un grillo si posa sul suo collo

Il tour mondiale Up All Night Live 2025 di Jennifer Lopez è ormai agli sgoccioli. Questa sera l’ultima tappa porterà la popstar americana in Italia, nella splendida cornice dell’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, in Sardegna. Ma intanto, uno degli episodi più divertenti del tour ha fatto il giro del mondo grazie ai social.

Domenica scorsa, durante il concerto al Central Stadium di Almaty, in Kazakistan, Jennifer Lopez ha vissuto un momento inaspettato. Mentre stava cantando uno dei suoi pezzi, un grillo ha deciso di raggiungere il palco. Pian piano l’insetto si è avvicinato alla cantante, salendole sui fianchi, passando per la pancia, fino ad arrivare… al collo!

La reazione di Jennifer Lopez? Sorprendentemente calma e ironica. Ha continuato a cantare sorridendo, come se nulla fosse, e solo alla fine del brano, con un gesto rapido, ha allontanato l’insetto e si è messa a ridere con il pubblico. “Mi stava facendo il solletico. Sì, mi ha davvero fatto un po’ di solletico”, ha detto tra le risate di tutti.

Il pubblico l’ha applaudita non solo per la performance, ma anche per il sangue freddo: molte al suo posto sarebbero fuggite o avrebbero interrotto l’esibizione, ma lei ha confermato ancora una volta di essere una vera professionista. Ha fatto suo il celebre motto “the show must go on”, come mostrato dal video…

Jennifer Lopez ha poi scherzato sull’episodio anche sui social. L’artista ha postato il video del simpatico incontro su X (ex Twitter) aggiungendo l’emoji del grillo, confermando che ha preso il tutto con grande leggerezza.

Il commento su X di Jennifer Lopez

Il video come detto è subito diventato virale, scatenando commenti divertiti da parte dei fan. Alcuni hanno scritto che il grillo è stato “il fan più fortunato della serata”. E in effetti…..