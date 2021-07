1 Le parole dei Maneskin

Sono ormai mesi che le porte del mondo intero si sono spalancate ai Maneskin. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest 2021 con Zitti e Buoni, la band romana ha iniziato a scalare le classifiche europee e americane, ottenendo un successo senza precedenti. In breve infatti il gruppo ha superato artisti del calibro di Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Justin Bieber e anche Billie Eilish, arrivando a stringere anche un rapporto di amicizia con Miley Cyrus, che ha seguito su Instagram i quattro musicisti. Nel mentre come se non bastasse le date del prossimo tour sono risultate essere sold out. Così pochi giorni fa gli ex protagonisti di X Factor hanno annunciato un concerto evento al Circo Massimo di Roma, che si terrà la prossima estate. I biglietti per questo show speciale stanno già andando a ruba e senza dubbio non mancheranno grandi emozioni.

Nel mentre in queste settimane i Maneskin sono impegnati in un estenuante tour promozionale in giro per l’Europa, e il prossimo 5 agosto si sarebbero dovuti esibire al Lokerse Feesten, in Belgio. Tuttavia poco fa con un comunicato rilasciato sui social la band ha annunciato che il concerto è stato annullato, a causa di un piccolo infortunio di un membro del gruppo. Ethan Torchio infatti ha una tendinite e attualmente non è in grado di suonare. Il batterista tuttavia sta bene e attualmente sta recuperando le forze per i prossimi appuntamenti live. Queste le parole della band in merito:

“Siamo davvero dispiaciuti di annunciare questo, ma sfortunatamente non potremo suonare al Lokerse Feesten giovedì. Ethan ha una tendinite e non riuscirà a riprendersi in tempo per suonare per il concerto. Sta bene e si sta riposando, ma ha bisogno di stare un po’ di tempo senza suonare. Siamo davvero dispiaciuti di non poter essere lì con tutti voi, e non vediamo l’ora di rivedervi e di divertici insieme”.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo a Ethan Torchio, con la speranza che si rimetta al più presto. Nel mentre i fan attendono il nuovo album dei Maneskin, che potrebbe vedere la luce prima del previsto. Come ci stupirà la band? Lo scopriremo nelle prossime settimane.