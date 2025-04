Nuovo gossip su The Couple e i suoi protagonisti. Secondo un rumor sembrerebbe che due concorrenti si siano baciati, ma la cosa sarebbe rimasta nascosta. Ecco cosa è emerso fino a questo momento.

Primo bacio a The Couple

Lunedì su Canale 5 ha preso il via la prima edizione di The Couple. Sebbene gli ascolti debbano migliorare ancora e possono solo crescere, la puntata d’esordio ha fatto chiacchierare per delle gaffe, ma anche per alcuni gossip. E di pettegolezzi si parla ancora una volta, dato quanto scritto da Deianira Marzano sul suo account di Instagram.

L’esperta di gossip in queste ore ha lanciato una precisa indiscrezione che ha fin da subito attirato l’attenzione del pubblico. Secondo quanto scritto pare che tra due protagonisti del reality ci sarebbe stato un bacio. Peccato però che la cosa sarebbe rimasta in gran segreto. Ma leggiamo quanto ha riportato Deianira Marzano sul suo profilo social:

“A The Couple due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei. Non farebbe salti di gioia”

Il gossip su The Couple – storia Instagram di Deianira Marzano

Tutto molto vago al momento. Non si hanno precise indicazioni su chi possano essere i concorrenti di The Couple coinvolti in questo succulento chiacchiericcio, emerso in queste ore. Non ci resta che attendere se verrà fatta luce sulla vicenda e, soprattutto, se verranno o mai meno fuori i nomi dei partecipanti che si sarebbero baciati.

Inutile dire che sul web gli utenti si stanno già interrogando sui possibili protagonisti di questo gossip, ma è piuttosto prematuro trarre conclusioni affrettate. Il tutto in ogni caso va ad aggiungersi alle prime lamentele nel post puntata e al piccolo incidente che ha coinvolto Laura Maddaloni. Ed è solo l’inizio! The Couple che colpi di scena ci riserverà?