Ecco cosa non ha funzionato durante la prima puntata di The Couple, il nuovo reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi

Ieri sera su Canale 5 è ufficialmente partito The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset. Nonostante gli ascolti soddisfacenti della prima puntata però qualcosa non ha convinto a pieno il pubblico. Ma cos’è dunque che non funziona?

È partito ufficialmente The Couple

Dopo settimane di attesa finalmente ieri sera su Canale 5 è partita la prima edizione di The Couple, il nuovo reality show Mediaset che segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Dopo il successo di Battiti Live infatti la conduttrice romana ha deciso di mettersi in gioco con questo format inedito, che inizialmente ha molto incuriosito il pubblico e il web. Protagoniste della trasmissione sono 8 coppie che per diverse settimane dovranno vivere insieme h24 (nella casa che fino a qualche giorno fa ospitava gli inquilini del Grande Fratello). Puntata dopo puntata i concorrenti dovranno affrontare una serie di sfide e di prove, con la speranza di arrivare a vincere il montepremi finale di 1 milione di euro.

A primo impatto sembrava che questo nuovo reality show avesse tutte le carte in regola per essere un successo. Qualcosa però, durante la prima puntata, non ha convinto i più. In rete infatti sono spuntati centinaia di commenti non proprio positivi e c’è chi ha fatto dure critiche al programma.

Ma cosa non funziona dunque a The Couple? Di certo ciò che si evince dalla prima serata è che il programma, almeno per il momento, è più incentrato sulla parte game che sulla parte reality. Nel corso della diretta infatti il pubblico ha guardato i concorrenti sfidarsi sempre negli stessi giochi che, pur facendo sorridere per via di alcune gaffe fatte da diversi protagonisti, dopo un po’ sono diventati ripetitivi. Ma non solo.

Importanti critiche sono state rivolte al notaio, che ha commesso una serie di scivoloni che hanno scatenato l’ironia dei social. Si nota poi una certa lentezza durante tutta la serata ma di certo nei prossimi giorni il cast ingranerà la marcia. Grazie anche alla diretta h24 inizieranno a nascere interessanti dinamiche, che si spera vengano sfruttate al meglio, e senza dubbio il pubblico si appassionerà al percorso dei concorrenti.

Ilary Blasi vero punto di forza

C’è anche da specificare che le tempistiche di messa in onda potrebbero aver penalizzato di molto The Couple. Il reality show parte infatti a distanza di 7 giorni dalla finale del Grande Fratello. Il pubblico di conseguenza potrebbe essere stanco e provato, nonostante gli ascolti abbiano superato quelli del programma condotto da Signorini.

Nulla da dire invece per quanto riguarda Ilary Blasi, che è il vero punto di forza della trasmissione. La conduttrice con la sua solita ironia e il suo fare pungente ancora una volta ha saputo tenere testa a tutte le piccole difficoltà e i problemi tecnici sorti durante la diretta, dimostrando di essere una vera professionista.

Di certo i soddisfacenti ascolti della prima serata sono anche merito della Blasi, da anni nel cuore del pubblico. In molti infatti attendevano con ansia il suo ritorno in tv e senza dubbio nelle settimane a venire ne vedremo di belle.

Si spera però che gli autori sappiano puntare sulle giuste dinamiche e che ci regalino un reality show inedito e ricco di colpi di scena.