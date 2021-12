1 Manuel Bortuzzo si riavvicina a Lulù

Ore intense le ultime per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Come sappiamo in queste settimane c’è stata un’importante frattura tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6. A seguito di diverse discussioni infatti il nuotatore ha deciso di chiudere definitivamente i rapporti con la Principessa, mettendo un punto alla loro conoscenza. Nonostante la Selassié più volte abbia cercato di avere un confronto con Bortuzzo, il gieffino sembrava non volerne sapere più di Lucrezia, al punto da arrivare anche a nominarla. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato che ha stupito gli utenti sui social.

A sorpresa infatti Manuel Bortuzzo si è riavvicinato a Lulù Selassié, e come se non bastasse il nuotatore ha fatto un massaggio hot alla Principessa, che naturalmente ha fatto mormorare i social. I più hanno così parlato di ritorno di fiamma tra i due, tuttavia tanti altri hanno duramente attaccato Manuel, accusandolo di aver messo in atto una strategia, avendo capito quanto il pubblico ami Lucrezia. A rimanere senza parole è stato anche Aldo Montano, che come è noto ha sempre preso le parti di Bortuzzo. Stavolta però il campione olimpico è rimasto a sua volta sbigottito da quanto accaduto, e come riporta Isa&Chia ha dichiarato:

“Hai capito? Non si capisce una mazza qua dentro oh ragazzi, esco con dei dubbi sulla vita più di quando sono entrato”.

Manuel fa un massaggio al culo di Lulù 😂😅

Pt. 1#gfvip pic.twitter.com/nvCr4VClH2 — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 8, 2021

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Ci sarà davvero un ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, o la conoscenza tra i due sarà giunta al capolinea? Nel mentre in queste ore a dire la sua è stata anche Clarissa. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.