1 Manuel Bortuzzo spera che Lulù sia eliminata

Durante la giornata odierna Manuel Bortuzzo è tornato a far discutere il web per una sua frase riguardo a Lucrezia Selassié. Tra il nuotatore e la Princess il rapporto è a dir poco altalenante. Dopo un primo avvicinamento dove non sono mancati baci e attenzioni, il ragazzo ha deciso di allontanarla e prendersi i suoi spazi, portandolo spesso a discutere con la giovane. Di recente, però, sembrava che qualcosa stesse tornando al proprio posto, ma a quanto pare è stata solo una falsa illusione.

A lasciare intendere che Manuel Bortuzzo si stia sempre più distaccando da Lucrezia Selassié è l’ennesimo pensiero espresso durante una chiacchierata in veranda con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Insieme a loro si è ritrovato a parlare dell’eliminazione di domani. L’influencer ha ricordato con chi si trova in nomination. Appresi i nomi, Katia ha detto perché non ricordava: “Ah addirittura due sorelle!”, poi rivolgendosi a Manuel: “Eh potresti rimanere vedovo”, lasciando intendere come domani Lucrezia potrebbe abbandonare la Casa del GF Vip.

Il tutto sembra non aver scomodato troppo Manuel Bortuzzo che, di tutta risposta, ha replicato con un “Magari”, scatenando una sonora risata in Katia Ricciarelli. Ecco qui il video del momento preciso pubblicato su Twitter…

Si parla dell'eliminazione di domani.

Katia a Manuel: "Potresti rimanere vedovo" (restare senza Lulù)

Manuel: "Magari!"#gfvip pic.twitter.com/OTVXsKxePR — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021

La frase pronunciata da Manuel Bortuzzo ha scatenato gli utenti del web. C’è chi difende le parole del ragazzo e chi, invece, non si trova per nulla d’accordo poiché a detta loro irrispettoso nei confronti di Lucrezia Selassié. Chissà come la prenderà la ragazza semmai dovesse scoprire questa battuta fatta da Manuel. Ma non è l’unica esternazione che ha provocato reazioni tra i fan del GF Vip.

Anche ieri Manuel Bortuzzo ha avuto qualcosa da ridire sulla Princess, a causa di un suo comportamento. Pensate che il nuotatore nel corso della giornata odierna ha continuato a parlarne. Andiamo a rivedere cosa è successo…