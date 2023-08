NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Agosto 2023

Temptation Island

Le parole di Manuel Marascio sulle tentatrici

Il percorso di Manuel Marascio e Isabella Recalcati a Temptation Island ha appassionato tutto il pubblico di Canale 5. Come sappiamo la coppia ha lasciato il reality show a una manciata di giorni dall’inizio delle registrazioni, dopo un falò di confronto anticipato di fuoco. Nel corso del faccia a faccia tuttavia Manu e Isabella sono riusciti a chiarire le incomprensioni e hanno così deciso di tornare a casa insieme. Ancora oggi la coppia è unita e affiatata, e pare che tutto stia procedendo al meglio tra i due, che si stanno mostrando sui social in perfetta sintonia. In queste ore nel mentre proprio Marascio ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, quando a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Manuel infatti ha lanciato una frecciatina ad alcune tentatrici, che secondo il suo pensiero sarebbero “ossessionate dall’apparire”. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Cosa penso delle tentatrici? All’interno di Temptation Island ho apprezzato alcune di loro, ma uscendo mi sono reso conto che a parte poche, le altre hanno un’ossessione dell’apparire terrificante. […] Alcune di loro si sono fatte taggare sotto ogni post di Temptation. Nel 99% dei casi però loro non c’entravano assolutamente nulla col post stesso”.

Ma non è finita qui. Dopo la frecciatina alle tentatrici, Manuel Marascio infatti rivela anche se rifarebbe Temptation Island. A riguardo così ha affermato:

“Se rifarei Temptation Island? Tornassi indietro sì. Ora come ora, no. Ho risolto ciò che dovevo risolvere con il mio amore. […] Di Temptation mi manca svegliarmi con la musica, la vista mozzafiato che avevamo nel villaggio e ovviamente i miei compagni di viaggio”.

Manuel Marascio nel mentre si gode la ritrovata serenità con Isabella Recalcati, e a questa splendida coppia facciamo i nostri migliori auguri.