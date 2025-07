Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Lui così rompe il silenzio e fa chiarezza sulla situazione, svelando cosa sta accadendo tra lui e la sua ex.

Manuel Maura fa chiarezza

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Manuel Maura e Francesca Sorrentino. I due infatti sono stati avvistati insieme alle nozze di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara e a quel punto si è iniziato a parlare di un presunto ritorno di fiamma. Il pettegolezzo naturalmente ha fatto discutere il web e così proprio l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio. Nel corso di un’intervista con FanPage, Manuel ha smentito di essere tornato insieme a Francesca e in merito ha dichiarato:

“Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è. Negli ultimi mesi sono stato molto in giro e anche lei è stata a Ibiza più di una volta, se fossimo stati fidanzati non credo sarebbe andata così”.

Manuel Maura ha in seguito precisato di essere rimasto in ottimi rapporti con Francesca Sorrentino e di averla vista spesso negli ultimi mesi. I due infatti abitano entrambi a Frosinone e si dono dunque incrociati diverse volte nei locali. Tra loro tuttavia non sarebbe mai accaduto nulla e a oggi ci sarebbero rapporti civili. Ma non è finita. Manuel ha anche svelato cosa sarebbe accaduto con Francesca alle nozze di Gabriela e Giuseppe e in merito ha aggiunto:

“Francesca ha avuto un problema con il vestito, le si è rotta la zip e ha rischiato di restare mezza nuda. Io, conoscendola, so che situazioni del genere le creano ansia e quindi mi sono offerto di aiutarla, visto che gli altri erano impegnati per le nozze. Le sono stato vicino e alla fine sono riuscito a risolvere il problema, per questo siamo usciti dalla chiesa”.

Manuel Maura non esclude però un possibile ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino in futuro. A oggi tuttavia entrambi sarebbero ancora single.