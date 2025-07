La scorsa settimana è stato rilasciato il nuovo album di Travis Scott in collaborazione con il collettivo Jackboys. Nel disco, a sorpresa, spunta anche Massimo Ranieri. Ecco perché e cosa è accaduto.

Travis Scott sceglie Massimo Ranieri per il suo nuovo album

Quando si menziona il nome di Massimo Ranieri si parla della storia della musica italiana. Tuttavia quello che è accaduto di recente al celebre cantante partenopeo ha dell’incredibile. La voce di Perdere l’amore è infatti finita nientemeno che nel nuovo album di Travis Scott, uno dei rapper più amati e seguiti degli ultimi anni. Come in molti sapranno, solo la scorsa settimana l’artista americano ha rilasciato il suo ultimo progetto, in collaborazione con il collettivo Jackboys, con cui aveva già lavorato qualche anno fa. All’interno del disco non è però sfuggita la traccia 2000 Excursion, che in queste ore sta facendo discutere.

Travis Scott ha infatti deciso di utilizzare il campionamento di una vecchia canzone di…Massimo Ranieri! Parliamo del brano Adagio Veneziano, incluso nell’album Via del conservatorio del 1971. La notizia naturalmente ha fatto in breve il giro del web ed è arrivata anche allo stesso cantante napoletano, che raggiunto dal TG1 ha commentato quanto accaduto. Queste le dichiarazioni di Ranieri, che emozionato e piacevolmente sorpreso ha affermato:

“Mai al mondo mi sarei aspettato che uno come Travis Scott potesse andare a cercare una mia canzone. Non mi chiedete come è successo perché non lo so. Mia nipote è impazzita letteralmente. Non so perché ma questa canzone non l’ho mai più cantata. Se adesso può rientrare nel repertorio? Perché no”.

Un regalo veramente inaspettato per Massimo Ranieri, che può vantarsi di essere finito nel nuovo album di Travis Scott. Il cantante ha anche sentitamente ringraziato il rapper americano e intanto sui social i più fantasiosi sperano già in una futura collaborazione tra i due artisti.