A Che Tempo Che Fa parteciperà anche Mara Venier, dopo settimane di dubbi. Il nodo si sarebbe sciolto grazie a una deroga concessa dalla Rai alla conduttrice. Ma ci saranno alcune condizioni che dovrà rispettare. Non sarà però parte del cast fisso e apparirà in meno di dieci puntate.

Mara Venier sbarca a Che Tempo Che Fa

La nuova stagione televisiva prende forma e porta con sé alcune importanti novità. Dopo settimane di indiscrezioni e dubbi, ora è confermato: Mara Venier sarà presente e “Che Tempo Che Fa” su Nove, il programma di Fabio Fazio. Ma c’è un ‘ma’: non farà parte del cast fisso. A svelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, che conferma anche il via libera arrivato da fonti Rai beninformate, mediante una deroga speciale.

Secondo quanto riportato, però, la presenza di Mara Venier sarà limitata. Si legge infatti che potrà intervenire in meno di dieci puntate, quindi non siederà al tavolo tutte le domeniche. Una presenza dunque di tanto in tanto, che conferma in ogni caso la volontà della conduttrice di prendere parte a un nuovo progetto, pur restando fedele all’azienda e al suo programma.

Infatti, come già noto, Mara Venier la vedremo anche al timone di “Domenica In”. La nuova edizione peraltro si rinnova per la sua cinquantesima edizione: al fianco della nota conduttrice ci saranno Teo Mammucari, Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Vincenzo De Lucia (anticipato da Adnkronos). Un quartetto piuttosto interessante che accompagnerà la padrona di casa in questa stagione importante.

Insomma, Mara Venier non si ferma. E anche se la sua presenza nel salotto di Fazio sarà di tanto in tanto, la notizia è comunque molto importante. Con due progetti in parallelo, la presentatrice si prepara a un autunno particolarmente ricco.

Queste per ora le notizie emerse. Non ci resta che attendere la prossima stagione!