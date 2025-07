Venier resta sola a Domenica In, ma salta l’approdo da Fazio: la Rai blocca l’accordo col Nove per trattenere la conduttrice

Mara Venier resta alla guida di Domenica In da sola dopo il ritiro di Gabriele Corsi, ufficializzato dalla Rai. Intanto, l’ipotesi di un’ospitata fissa a Che Tempo Che Fa per la conduttrice sembra sfumare: la Rai avrebbe bloccato l’accordo. Cosa si vocifera in queste ore secondo Fanpage.it.

Mara Venier, niente Che Tempo Che Fa?

L’estate di Rai 1 si conferma frizzantina. Domenica In è il programma che può rappresentare al meglio questa frase. Dopo il tira e molla sulla doppia conduzione, l’uscita di scena di Gabriele Corsi e i dubbi sulla squadra di autori, ora anche la possibile partecipazione di Mara Venier come ospite Che Tempo Che Fa sembra in bilico.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la presenza della conduttrice nel programma di Fabio Fazio – ipotizzata come ospitata fissa al “tavolo” del talk domenicale – non sarebbe più certa, anzi, al momento rappresenterebbe un’ipotesi “lontana”. Per quale motivo? La Rai sarebbe intervenuta per bloccare l’operazione, non volendo che uno dei volti di punta del servizio pubblico apparisse stabilmente sul Nove. Oltretutto proprio nella fascia domenicale. Una fonte citata da Fanpage.it spiega: “Sarebbe rientrata, la Rai è intervenuta per questo”.

L’indiscrezione ha una rilevanza differente dopo l’uscita di Corsi dal progetto di Domenica In, dopo una nota Rai che parlava di “altri impegni artistici”. Una giustificazione che qualcuno ha letto come una rinuncia forzata, con l’intento di trattenere Mara Venier. In altre parole, la Rai avrebbe preferito garantire alla conduttrice la centralità nel contenitore domenicale piuttosto che rischiare di perderla a favore di Fazio e Discovery.

Il risultato? Una conduzione in solitaria confermata per Mara Venier nella cinquantesima edizione di Domenica In, e un’apparizione al Nove che – almeno per ora – non si farà. Questo secondo le fonti, che al momento però non trovano conferme ufficiali.

Resta da capire se la trattativa potrà riaprirsi o se si tratta di una vera chiusura definitiva. Quel che è certo è che Mara Venier, tra colpi di scena e dietrofront, resta ancora il fulcro di Domenica In.