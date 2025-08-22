In Terra Amara ricopre il ruolo di Hakan. Chi è Ibrahim Celikkol: età, moglie, fidanzata e Instagram dove seguirlo

Vi state chiedendo chi è l’attore che interpreta Hakan in Terra Amara? Si chiama Ibrahim Celikkol e vi racconteremo meglio chi è in questa scheda. Qui raccoglieremo tutte le informazioni sul suo conto quali età, vita privata, carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Ibrahim Celikkol

Nome e Cognome: Ibrahim Celikkol ( in turco İbrahim Çelikkol)

Data di nascita: 14 febbraio 1982

Luogo di nascita: Kocaeli (Turchia)

Età: 43 anni

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Peso: 84 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attore ed ex modello

Ex moglie: Ibrahim è stato sposato Mihre Mutlu

Fidanzata: Ibrahim non sappiamo se è attualmente fidanzato

Figli: Ibrahim ha un figlio di nome Ali

Tatuaggi: Ibrahim ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @ibrahimcelikkol41

Ibrahim Celikkol età, altezza e biografia

Iniziamo con la biografia. Quanti anni ha Ibrahim Celikkol, Hakan di Terra Amara? L’attore è nato il 14 febbraio 1982 sotto il segno zodiacale dell’Acquario e la sua età oggi è di 43 anni.

Della sua biografia sappiamo ancora chi sono i genitori di Ibrahim Celikkol. Si tratta della madre Ayper e del padre Süheyl, venuto a mancare quando lui aveva appena 18 anni.Il protagonista di Terra Amara ha anche una sorella di nome Aslı.

Quanto è alto Ibrahim? L’attore ha un’altezza pari a 1 metro e 88 centimetri per un peso che equivale a 84 kg.

Prima modello, poi attore, Ibrahim si è fatto largo nel mondo del cinema e della TV e la sua popolarità è esplosa grazie proprio a Terra Amara.

La vita privata

Cosa sappiamo invece della vita privata di Ibrahim Celikkol di Terra Amara? Chi è la moglie di Ibrahim e la nuova fidanzata di Hakan di Terra Amara?

Partiamo con il dire che dal 2011 al 2013 ha avuto una storia d’amore con l’attrice Deniz Çakir. A seguire dal 2017 al 2022 è stato sposato con Mihre Mutlu. Insieme hanno avuto un figlio di nome Ali, nato nel 2019. Nel 2022 la coppia ha divorziato.

Oggi Ibrahim Celikkol è fidanzato? Al momento non sappiamo se ha o meno una fidanzata. Anche se non mancano gossip sul suo conto.

Dove seguire Ibrahim Celikkol: Instagram e social

Se siete fan di Terra Amara potete seguire Ibrahim Celikkol sui social. L’attore è presente su Facebook e Instagram con dei profili ufficiali molto curati.

Qui sono presenti video, foto e contenuti ufficiali legati ai suoi progetti lavorativi e non solo.

Carriera

Prima di entrare a far parte del mondo del cinema e della TV come attore, Ibrahim Celikkol è stato un modello ma ha anche giocato a livello professionistico nel basket. Poi ha iniziato a recitare e interpretare i primi personaggi, fino al successo con Terra Amara.

Grazie al suo lavoro è stato spesso candidato a dei premi importanti, riuscendo anche a ottenerne di importanti. In carriera Ibrahim Celikkol ha anche avuto il piacere di lavorare con attori molto amati in patria, tra cui Demet Özdemir nella seria My home my destiny, così come i suoi colleghi di Terra Amara.

Film e serie TV

Questi sono tutti i lavori in TV e al cinema che hanno visto protagonista Ibrahim Celikkol. Partiamo dai film sul grande schermo: Fetih 1453 nel 2012; Solamente tu (Sadece sen) nel 2014 e Drunk on Love (Mevlana Mest-i Aşk) nel 2023.

Poi in TV ha recitato in diverse serie televisive: Pars Narkoteror (2007-2008); M.A.T. (2009); Keskin Bicak (2010) e Karadaglar (2010-2011). A seguire citiamo: Iffet (2011-2012), ma anche Merhamet (2013-2014); Reaksiyon (2014) e Seddülbahir 32 Saat (2016). Si passa poi a Intersection (Kördüğüm) del 2016 e Siyah Beyaz Aşk (2017-2018).

Infine concludiamo con Muhteşem İkili (2018-2019), My Home My Destiny (Doğduğun Ev Kaderindir) – (2019-2021) e Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) del 2021-2022.

Non manca, infine anche la web serie Ambizione (Kuş Uçuşu) formata da 16 episodi e presente su Netflix. È uscita nel 2022-2023.

Ibrahim Celikkol è Hakan in Terra Amara

Nel 2021/2022 Ibrahim Celikkol lo ritroviamo nel ruolo di Hakan Gümüşoğlu nella serie Terra Amara.

Chi troviamo nel cast di Terra Amara? Tra gli attori troviamo tra i tanti:

Bulent Polat, Aras Senol, Erkan Bektaş, Selin Yeninci. Poi ancora ricordiamo: Altan Gördüm, Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre. Successivamente citiamo anche: Hilal Altınbilek e Nazan Kesal, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu e Selin Genç.

Grazie alla serie Terra Amara, Ibrahim Celikkol (noto per il ruolo di Hakan) in Italia è stato ospite a Verissimo nella puntata del 24 marzo, domenica delle palme.

My Home My Destiny

Altra serie di successo in onda su Canale 5, ma andata in onda in precedenza in Turchia (nel 2019) è My Home My Destiny con Ibrahim Celikkol e l’amatissima Demet Özdemir.