Gabriele Corsi potrebbe non partecipare a Domenica In accanto a Mara Venier

Dopo Nek sfumato, anche la presenza di Gabriele Corsi a Domenica In appare in bilico. L’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela parla di dubbi interni in Rai. C’è chi scommette che Corsi non arriverà nemmeno alla prima puntata….

Domenica In, incerta la presenza di Gabriele Corsi

A pochi mesi dall’annuncio dei nuovi co-conduttori di Mara Venier per la prossima edizione di Domenica In, l’atmosfera tra i corridoi dell’azienda sembra tutt’altro che serena. Dopo che Nek non è mai ufficializzato nei palinsesti Rai, nonostante i tanti rumor, ora anche la presenza di Gabriele Corsi pare stia vacillando.

L’indiscrezione su Domenica In arriva dal giornalista Giuseppe Candela, sempre molto attento ai dietro le quinte del piccolo schermo italiano. Secondo quanto emerso a Roma in molti si chiedono se Corsi arriverà già alla prima puntata e non tutti sembrano essere convinti che ciò possa accadere.

Post Giuseppe Candela su X – Domenica In

La notizia, semmai dovesse essere confermata, provocherebbe un forte scossone in Rai. L’idea di affiancare a Mara Venier due figure popolari ma esterne al mondo classico del contenitore domenicale — come Nek e Gabriele Corsi — sembrava una mossa per attirare un pubblico più variegato. Ma come detto ci sono stati dei cambiamenti in vista.

Nek, per quanto si vociferasse il suo nome, non è mai stato confermato durante la presentazione dei palinsesti Rai. Il tutto a differenza invece di Gabriele Corsi. Ora però dopo queste indiscrezioni ci si chiede se anche la partecipazione di quest’ultimo sia o meno certa.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Super Vip a rischio cancellazione, ecco perché

Nessuna conferma ufficiale per il momento, ma l’aria che si respira negli ambienti Rai è quella di una partenza più turbolenta del previsto. Semmai Corsi dovesse avere un ruolo meno rilevante o non dovesse esserci, resta da capire se vedremo un sostituto o se Mara Venier tornerà da sola alla guida di Domenica In.