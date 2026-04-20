Da diverso tempo in realtà si parla di un possibile addio di Mara Venier alla Rai ma, nelle ultime ore, le voci si fanno sempre più insistenti. Il futuro televisivo della storica conduttrice di “Domenica In” è davvero altrove?

“Quest’anno non lo dico neanche”: Mara Venier lascia Domenica In?

Quando si pensa a “Domenica In“ il primo volto che viene in mente è indubbiamente quello di Mara Venier, padrona di casa indiscussa del programma Rai ormai da anni. Da tempo si parla di un possibile addio della conduttrice, ogni anno infatti sembra l’ultimo al timone della trasmissione. Ciò però che fa pensare che questa edizione possa essere davvero l’ultima sono le parole rilasciare dalla stessa Venier nel corso di un recente podcast: “Ho sempre detto è l’ultima stagione, poi non è stato così. Quest’anno non lo dico neanche, hai già capito.” Dopo diciassette edizioni, di cui otto consecutive, la zia Mara è davvero pronta a lasciare non solo “Domenica In” ma anche la Rai?

Mara Venier lascia la Rai? L’ultima clamorosa indiscrezione

Era il 1987 quando Mara Venier condusse per la prima volta “Domenica In“. Da quel momento sono state in tutti diciassette le edizioni che l’hanno vista al timone del programma domenicale di Rai 1. Il pubblico la ama e, pensare al futuro della trasmissione senza di lei, per molti è davvero un colpo al cuore. Come detto è già da tanto tempo che si parla di un suo addio alla Rai e, a rilanciare tali voci, ci ha pensato il portale TvBlog, che ha appunto parlato di movimenti importanti dietro le quinte: “nell’ambiente televisivo italiano circola con sempre maggiore insistenza l’ipotesi di un suo passaggio a Discovery Italia...” Al momento nessuna conferma. C’è da dire che non manca molto alla fine della stagione, con l’ultima puntata di “Domenica In” che dovrebbe andare in onda il prossimo 31 di maggio. Chissà che non sarà la stessa Mara a dire qualcosa in più sul suo futuro televisivo.

Mara Venier a Discovery? Il ruolo di Maria De Filippi

Per il momento sono solo indiscrezioni, ma per Mara Venier potrebbe esserci un futuro lontano dalla Rai, magari a Discovery. A rendere questo possibile scenario molto interessante è anche il possibile coinvolgimento di Maria De Filippi. Ricordiamo infatti che la casa di produzione della De Filippi, la Fascino, starebbe proprio dialogando da tempo con Discovery per sviluppare progetti fuori dal circuito Mediaset. Sarebbe sicuramente intrigante una collaborazione tra la Venier e la De Filippi ma, ripetiamo, per il momento sono solamente ipotesi senza alcuna conferma.