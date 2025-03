Su Rai 1 stasera abbiamo potuto gustarci la seconda puntata del nuovo programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Com’è finita e chi ha vinto in questo appuntamento? A vincere è Lorenza Mario!

Chi ha vinto la seconda puntata di Ne vedremo delle belle

Siete tornati a casa tardi o non avete visto la seconda puntata di Ne vedremo delle belle? Non preoccupatevi, ci siamo qui noi a svelarvi chi ha vinto stasera!

A mettersi in gioco nella trasmissione di Carlo Conti ci sono ben 10 showgirl italiane: Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria MarinieVeronica Maya.

Tra di loro, per quanto ci siano delle amicizie, c’è anche della rivalità e di tanto in tanto non mancano delle frecciatine e qualche scaramuccia, come abbiamo potuto apprendere anche in settimana e questa sera a Ne vedremo delle belle.

Come avvenuti anche nella prima puntata ognuna di loro ha avuto modo di sfidare un’altra delle concorrenti di Ne vedremo delle belle. A ogni partita una di loro ne è uscita vittoriosa o sconfitta e hanno accumulato un punteggio dato dai voti della giuria e da ognuna di loro.

A serata finita Carlo Conti a Ne vedremo delle belle ha annunciato la classifica finale che ha sancito così chi ha vinto e si è tolta questa bella soddisfazione.

La classifica finale

Scopriamo meglio nel dettaglio la classifica finale della seconda puntata di Ne vedremo delle belle dopo tutte le sfide della serata. Chi ha vinto e chi invece dovrà ancora lavorare per raggiungere l’ambito traguardo?

A trionfare in questo appuntamento è stata Lorenza Mario, anche se nella classifica generale è prima Pamela Prati. Ecco qui come si sono posizionate e i punti che hanno guadagnato al termine della serata di Ne vedremo delle belle.

1 – Lorenza Mario

2 – Matilde Brandi

3 – Carmen Russo

4 – Pamela Prati

5 – Laura Freddi

6 – Valeria Marini

7 – Angela Melillo

8 – Veronica Maya

9 – Patrizia Pellegrino

10 – Adriana Volpe

Questa la classifica finale di Ne vedremo delle belle dopo la seconda puntata. A vincere quindi è stata Lorenza Mario.

Ancora una volta niente da fare dunque per Valeria Marini che, come detto, ha mostrato della delusione per il punteggio e per non essere riuscita a portare a casa il risultato sperato a Ne vedremo delle belle.