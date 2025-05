“È il personaggio rivelazione di questa stagione”, con queste parole Mara Venier in TV tesse le lodi di Stefano De Martino.

Durante la sua partecipazione a TV Talk, Mara Venier non ha avuto esitazioni nel rispondere alla domanda su chi, tra Stefano De Martino, Veronica Gentili e Giulia Vecchio, meriti il titolo di personaggio rivelazione di questa stagione televisiva.

La storica conduttrice di Domenica In ha scelto con decisione: “Mi piace la spontaneità di Stefano De Martino, vince su tutto. Un ragazzo vero, napoletano, un po’ scugnizzo. È molto bravo”.

Parole quelle della presentatrice che non lasciano spazio a dubbi e che confermano quanto l’ex ballerino, oggi affermato conduttore di Affari Tuoi, abbia saputo conquistare non solo il pubblico ma anche colleghi del calibro di Mara Venier. La capacità di Stefano di stare davanti alla telecamera, unita all’ironia che lo contraddistingue e una crescente maturità professionale, stanno facendo di lui una delle figure più interessanti del panorama televisivo italiano.

La zia Mara ha voluto sottolineare proprio questi aspetti, elogiando la naturalezza di Stefano De Martino, così come la sua autenticità e presenza scenica, che lo rendono unico nel suo genere. Lei lo vede come un ragazzo “vero” che arriva dritto al cuore del pubblico. Pensa peraltro che in anni di gavetta sia cresciuto tantissimo.

Durante la trasmissione, la Venier ha anche parlato del suo futuro a Domenica In, senza sbilanciarsi troppo, ma lasciando intendere che ci sarà anche nella prossima stagione. Tuttavia, nel parlare di altri talenti, il suo entusiasmo per De Martino è stato evidente.

Il riconoscimento di Mara Venier arriva in un momento importante per Stefano, che continua a ricevere consensi per il suo stile sobrio ma incisivo. E il successo di Affari Tuoi così come la strabiliante stagione di Stasera Tutto è Possibile ne sono la prova.

Un’investitura significativa, che potrebbe segnare un nuovo passo nella sua carriera.