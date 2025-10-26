A Domenica In è scoppiata la polemica, sulla scia della puntata di ieri di Ballando con le Stelle. Marcella Bella, in gara nel dance show, ha accusato la giuria di essere dei “bulli”. Mara Venier costretta a intervenire.

Marcella Bella contro la giuria di Ballando

È scoppiato un vero caso televisivo a Domenica In, dove Marcella Bella ha dato voce a tutta la sua frustrazione per i giudizi ricevuti ieri (ma non solo) a Ballando con le Stelle. Durante il blocco dedicato al talent show di Milly Carlucci, Mara Venier ha deciso di affrontare apertamente il tema, prendendo le difese della cantante:

“Mi prendo le mie responsabilità – ha detto la conduttrice – ma non trovo giusto il trattamento nei confronti di Marcella Bella. Su di lei ci sono stati insulti ingiusti.”

Dalla sua Marcella non si è tirata indietro e ha risposto con toni accesi:

“Dalla prima puntata me ne dicono di ogni, non va bene nulla. Nei miei confronti c’è un accanimento continuo. È come se non ballassi mai! Sono quattro bulli che stanno lì, ti criticano e ti danno voti come 1 o 2.”

Presente in studio uno dei giudici di Ballando, Fabio Canino, che ha replicato difendendo la giuria: “Sei permalosa e fai la vittima, non c’è alcun accanimento. Quando firmate il contratto sapete chi c’è in giuria. Il gioco è questo.”

Marcella Bella, però, ha rincarato la dose citando altri concorrenti che – a suo dire – vengono favoriti: “Ci sono ballerini che ballano peggio ma prendono voti più alti. Non voglio essere sempre io quella tartassata.”

A quel punto Mara Venier ha poi provato a calmarla, ricordandole la sua forza e la sua esperienza: “Sei una donna che ha affrontato tanto nella vita. Ma che te ne importa dei voti? Non ti riconosco più, riprenditi. I tuoi occhi non mentono.”

Un confronto piuttosto acceso ha coinvolto Marcella Bella, infastidita dai continui attacchi da parte della giuria. Il suo intervento sicuramente non passerà inosservato.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.