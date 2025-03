Ieri a La Vita in Diretta si è parlato di Ne vedremo delle belle. Secondo un retroscena pare che ci sia stata una lite seria nel backstage. Ma tra chi? Ecco cosa è emerso.

Lite nel backstage di Ne vedremo delle belle

Partirà questa sera Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Rai 1 del sabato sera condotto da Carlo Conti. La trasmissione non è ancora iniziata ma pare già essere fedele al suo nome, visto che i gossip non sembrano mancare. Ora si vocifera che nel dietro le quinte ci sarebbe stata una lite molto accesa tra due delle concorrenti.

A raccontare il retroscena sulle protagoniste di Ne vedremo delle belle è stata Paola Perego durante la puntata de La Vita in Diretta. Presente al tavolo di Alberto Matano, la conduttrice ha svelato il pettegolezzo, che non ha trovato smentite da Carlo Conti.

Durante il collegamento di Alberto Matano proprio con Carlo Conti, che ha presentato lo studio e spiegato qualche dettaglio sul meccanismo della trasmissione, Paola Perego non ha saputo proprio trattenersi e ha spiegato che una settimana fa avrebbe visto qualcosa nel backstage.

Secondo il suo racconto il tutto si sarebbe svolto durante le prove di Ne vedremo delle belle, che ha il suo studio vicino a quello di Citofonare Rai 2. Così la Perego ha spiegato di avere assistito a una scena che ha dell’incredibile:

“Venerdì erano lì e ho visto cose che voi umani non potete immaginare. C’è stata una lite seria che è stata sedata poi da una di loro. Non posso fare nomi…“, ha raccontato la Perego a La Vita in Diretta. Le sue parole, come detto, non hanno trovato una conferma o smentita da parte di Carlo Conti, che ha ascoltato la rivelazione.

Al momento non sappiamo i nomi delle dirette interessate, ma l’attenzione intorno al programma è piuttosto viva! Di chi si tratterà?

Pare proprio dunque che Ne vedremo delle belle per davvero e non solo per il titolo! Non ci resta che attendere dunque se verrà a galla qualche dettaglio in più su questa lite che si sarebbe verificata nel dietro le quinte, come raccontato da Paola Perego a La Vita in Diretta.