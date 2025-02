È tra i giovani artisti rapper più apprezzati nel panorama musicale italiano. Con la sua Guasto d’amore ha persino conquistato il Genoa Cricket and Football Club e i suoi tifosi. Conosciamo meglio Bresh: età, vero nome e significato, carriera, canzoni, vita privata e fidanzata e Instagram.

Chi è Bresh

Nome e Cognome: Andrea Brasi (in arte Bresh)

Data di nascita: 28 luglio 1996

Luogo di nascita: Genova

Età: 28 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: rapper

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Bresh ha diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @breshbandicoot

Bresh età, vero nome e biografia

Della biografia di Bresh abbiamo raccolto alcune informazioni. Sebbene sia conosciuto con il suo nome d’arte, il vero nome è Andrea Brasi. È nato il 28 luglio 1996, sotto il segno del Leone, e la sua età è di 28 anni.



Non abbiamo i dati su altezza e peso.

Tornando sul soprannome, Andrea ce l’ha praticamente da sempre, ma non è stato lui a sceglierlo. Ecco quale significato si cela:

“È un nome che non mi sono scelto. Il mio cognome è Brasi e da quando sono piccolo piccolo tutti i miei amici mi chiamano Bresh. Inizialmente non mi piaceva nemmeno: lo vedevo come troppo esterofilo e “poco italiano”, poi mi sono abituato e ho detto: che Bresh sia!”.

Vita privata: Bresh ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Bresh? Ha una fidanzata? Purtroppo non possiamo darvi una risposta esaustiva, poiché è una persona molto riservata. Quindi non sappiamo se ci sia qualcuno o meno al suo fianco oggi. Preferisce tenere per sé la sua vita sentimentale.

Dove seguire Bresh: Instagram e social

Bresh è possibile seguirlo sui social, da Instagram a Facebook. Oltre a essere molto seguito, il rapper è anche molto attivo e posta diversi scatti tratti da shooting fotografici e non solo.

Oltre ai vari impegni lavorativi ama raccontare i suoi incontri e giornate, spesso in compagnia di amici (molti dei quali sono volti noti).

Carriera

Passando alla carriera di Bresh sappiamo che è in attività dal 2012, quando per la prima volta ha iniziato ad avvicinarsi ai primi lavori e collaborazioni.

Se vi state chiedendo che genere fa? È accostato essenzialmente al rapper e all’interno dei suoi pezzi si sofferma spesso sui problemi odierni della società. Alcune delle canzoni sono anche autobiografiche, come il brano “Andrea”.

Ha un legame artistico forte con Fabrizio De Andrè.

Nel corso degli anni, come vedremo, il rapper ha pubblicato diversi brani, elencati in seguito, e alcuni album.

Tra i lavori più recenti, ricordiamo che il 27 gennaio 2023 ha pubblicato il singolo Guasto d’Amore, dove racconta il legame d’amore con la sua squadra del cuore, il Genoa. Pensate che la canzone è talmente amata dal popolo del Grifone, da diventarne un inno e la società l’ha invitato allo stadio per consegnargli una targa.

Album e canzoni

In carriera Bresh vanta due album in studio. Il primo uscito nel 2020 dal titolo Che io mi aiuti e il secondo due anni più tardi, Oro blu. Nel 2012 e nel 2013 ha pubblicato, invece, due mixtape, Cambiamenti mixtape (con Gughj P) e Cosa vogliamo fare.

Tra le canzoni più famose segnaliamo invece:

2017 – Il bar dei miei

– Astronauti

2018 – Lontano (RMX)

– Snake

– Pepepe

2019 – No Problem

– Oblò (feat. Rkomi)

– Team (feat. Vaz Tè)

2020 – Girano (feat. Izi)

2021 – Angelina Jolie

– Caffè

2022 – Andrea

– Parli di me (feat. Rkomi)

– Il meglio di te

2023 – Guasto d’amore

Negli anni Bresh ha preso parte anche come artista ospite in alcune canzoni come:

2018 – Questo no (Vaz Tè)

2021 – Finirà così (Silent Bob)

– Vino (Guesan)

– Glory Days (Disme e Vaz Tè)

– 100 S (Inoki e Disme)

2022 – Kanye West (Camilla Magli)

– Vuoto dentro (Sick Luke & Mara Sattei)

E ancora segnaliamo:

2017 – Step By Step (Tedua)

2019 – Pesche & vino (Vaz Tè)

2020 – Mare mosso (Tedua)

– Big Dog (Vaz Tè e DrefGold)

– Straordinario (Disme)

– Dance (J Lord)

2022 – Mezzanotte in punto (The Night Skinny feat. Franco126 e Ketama126)

– Come mi guardi (The Night Skinny feat. Coez e Madame)

– Chiedimi come sto (Marco Mengoni)

– Macchine (TY1 feat. Nicola Siciliano)

Degli ultimi progetti del 2022 segnaliamo anche il docufilm La nuova scuola genovese, di Claudio Cabona, con la regia di Yuri Dellacasa e Paolo Fossati.

Bresh a Sanremo 2025

È il 2025 l’anno di Bresh a Sanremo 2025. Il cantante è stato fortemente voluto da Carlo Conti.

I Big di Sanremo 2025

Ecco chi sono tutti i Big che vedremo esibirsi a Sanremo 2025:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti si allunga ancora con la presenza di: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

E ancora in lista: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Dei partecipanti del Festival di Sanremo 2025 ci sono ancora altri partecipanti: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Il percorso di Bresh a Sanremo 2025

(IN AGGIORNAMENTO)