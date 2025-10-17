Una settimana fa è uscito Ma io sono fuoco, il nuovo album di inediti di Annalisa. Il disco ha così…

È trascorsa una settimana da quando Annalisa ha pubblicato il suo nuovo album di inediti, Ma io sono fuoco. Il disco, che è composto da 11 tracce ed è stato anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco, ha già conquistato tutto il pubblico e segue a due anni dal fortunato E poi siamo finiti nel vortice. In questi giorni nel mentre la Scarrone ha iniziato a girare l’Italia con una serie di instore, durante i quali ha incontrato tutti i suoi fan. Nel mentre la cantante sta anche preparando il suo prossimo tour di palasport, che inizierà tra pochissimi giorni.

In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi è arrivata la prima grande soddisfazione per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. L’album Ma io sono fuoco ha infatti conquistato il primo posto della classifica FIMI, segno che il progetto è stato il più amato della settimana. Grande successo dunque per la Scarrone, che di certo può ritenersi più che soddisfatta di questo importante risultato.

Pochi giorni fa intanto, nel corso di una nuova intervista, Annalisa ha annunciato che, subito dopo la fine della promozione di Ma io sono fuoco, si prenderà una lunga pausa. In merito l’artista ligure ha dichiarato: “Terminata la promozione di questo disco farò una pausa. E sarà lunga. Quanto? Non lo so. Fermarsi per due anni oggi è impensabile, per come è accelerato il mondo della musica. Spero rallenti”.

Per il momento però ad attendere la Scarrone ci sono mesi impegnativi e di certo anche nelle prossime settimane non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.