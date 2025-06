Ieri sera, a sorpresa, il provino di Stefano De Martino ad Amici di Maria De Filippi è finito su Rai 1. Ecco perché e quello che è accaduto.

Il provino di Stefano De Martino ad Amici

Nell’ultimo anno il nome di Stefano De Martino è finito sulla bocca di tutti. Il celebre conduttore infatti dopo aver preso in mano le redini di Affari Tuoi ha ottenuto un successo dietro l’altro e oggi è uno dei volti più amati e seguiti della tv. Nel giro di poche settimane, il presentatore partenopeo è riuscito a convincere tutti i telespettatori, entrando sera dopo sera nelle case degli italiani. Il game show nel mentre ha iniziato a raggiungere ascolti da capogiro, segno che tutti hanno apprezzato il lavoro svolto da Stefano. In attesa della pausa estiva però in queste ore è accaduto qualcosa che ha sorpreso il pubblico.

Ieri sera infatti su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Chi può batterci? e nel corso della serata è stata fatta proprio una domanda su De Martino. A quel punto è stato mandato in onda il provino del conduttore ad Amici di Maria De Filippi e poco dopo ai concorrenti è stato chiesto cosa fosse accaduto al presentatore durante la prima selezione ai casting per il talent show di Canale 5.

A rispondere è stato Francesco Paolantoni, che conosce bene Stefano De Martino. L’attore tuttavia ha risposto: “È arrivato a selezione conclusa”, sbagliando. Come ha raccontato lui stesso qualche mese fa, il conduttore di Affari Tuoi svenne poco prima di sostenere il provino e fu così mandato a casa. In seguito però Stefano ci ha riprovato e come è noto è stato selezionato per diventare a tutti gli effetti un allievo di Amici.

LA DOMANDA SUL PROVINO DI STEFANO AD AMICI

😭😭😭#ChiPuòBatterci pic.twitter.com/DflkYaEWfy — SOTER (@SonoSoter) June 21, 2025

Da quel momento sono trascorsi anni e di certo De Martino ne ha fatta di strada. Oggi infatti il conduttore è uno dei volti del momento e senza dubbio anche in futuro per lui ci saranno grosse opportunità.