Sanremo

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il video dei genitori di Marco Mengoni

Sabato 11 febbraio 2023 Marco Mengoni è stato proclamato vincitore della nuova edizione del Festival di Sanremo. In finale con lui abbiamo visto anche Lazza, Tananai, Ultimo e Mr Rain. Fatto sta che l’ex concorrente di X Factor è stato il più votato dalle giurie e ha portato a casa l’ambito premio. La sua vittoria l’ha voluta dedicare a tutte le donne in gara: “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco“.

Dopo la proclamazione Marco si è esibito un’ultima volta con la sua “Due vite” e ha emozionato di nuovo il pubblico a casa e nel teatro. Tra queste persone anche i genitori dell’artista, i quali sono diventati virali attraverso un video che è stato diffuso sul web. Qui sotto vediamo la coppia abbracciata che dondola sulle note del romantico brano interpretato dal figlio. La commozione sui loro volti è ben visibile e sicuramente saranno stati molto orgogliosi.

Marco Mengoni ha un bellissimo rapporto con i genitori e lo ha dimostrato quando nei ringraziamenti alla conferenza stampa post finale ha fatto il nome della madre: “Le mie lacrime di ieri erano di gioia, non ho trattenuto la commozione. Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo, e devo ringraziare la vita per avermi fatto superare esperienze forti che però mi hanno fatto crescere nel privato”. Durante la stessa conferenza ha anche affermato che parteciperà all’Eurovision.

