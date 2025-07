Marco Mengoni ha compiuto un gesto, durante il suo concerto, che ha fatto sciogliere il cuore di tutti i presenti e non solo. Dopo aver letto il cartellone di una fan le si è avvicinato e l’ha stretta in un abbraccio. Ecco il video.

Il gesto di Marco Mengoni

In queste settimane Marco Mengoni sta portando in giro per l’Italia il suo tour e a ogni spettacolo riesce a far emozionare ma anche a emozionarsi per l’affetto del pubblico. In una delle tappe si è commosso cantando un brano dedicato alla mamma, per esempio, ma non sono nemmeno mancate delle critiche.

Quella che ha avuto più risonanza mediatica sta negli attacchi dovuti al fatto che in più occasioni ha indossato dei corpetti o degli abiti non canonicamente maschili sul palcoscenico. Tuttavia, il cantante non è lasciato abbattere e ha replicato in maniera perfetta portando la sua carica di ottimismo a tutti i presenti.

Una dolcezza quella di Marco Mengoni che ha portato anche in una delle date più recenti del tour. Qui sotto possiamo vedere l’artista mentre legge il cartellone di una fan: “La mia psicologa dice che un tuo abbraccio curerebbe la mia ansia, salgo io o scendi tu?“. Il pubblico si è messo a ridere e poi ha esultato quando è sceso davvero dal palco.

Questa scena dell’abbraccio spiega in un gesto quanto sia grande @mengonimarcoofficial . Più #marcomengoni , meno fake in giro. Grazie Marco. pic.twitter.com/EfaRBbXX6B — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 6, 2025

La sua gentilezza è stata molto apprezzata dai fan presenti ma anche da coloro che hanno fatto diventare virale il filmato sui social. “La gentilezza non è solo una parola e Marco la pratica da sempre. È molto sensibile e disponibile! Lo apprezzo come artista e come uomo!“, commenta qualcuno.