L’attesa è finalmente finita e la sesta stagione di Mare Fuori andrà in onda questa sera su Rai 2. Dodici nuovi episodi che terranno compagnia ai telespettatori fino a giugno.

Mare Fuori 6 stasera su Rai 2: cast e anticipazioni

La sesta stagione di Mare Fuori andrà in onda questa sera su Rai 2. Iniziano dodici nuovi episodi che terranno compagnia ai telespettatori fino alla prima settimana di giugno, con tante nuove dinamiche, scelte difficili, nuovi personaggi e nuove avventure. Cosa accadrà nell’IPM di Napoli? Tra i volti storici della serie Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, Carmine Recano, nel ruolo del Comandante, Lucrezia Guidone, che interpreta la Direttrice Sofia e Vincenzo Ferrera, nel ruolo di Beppe.

Tra i nuovi volti ci sono Sharon, Annarella e Marika, tre detenute che scateneranno non poche tensioni, interpretate da Cartisia Somma, Greta De Rosa e Marika da Carlota Pinto. Un’altra new entry è Stella, personaggio interpretato da Virginia Bocelli, figlia del famoso Andrea Bocelli.

Il calendario completo degli episodi:

29 aprile: La legge del più forte e Una colpa da espiare;

6 maggio: Il tempo della fiducia e Verità nascoste;

13 maggio: La materia dei sogni e Un attimo prima;

20 maggio: La vita adulta e Una nuova vita;

27 maggio: Occhio per occhio e A ognuno il proprio destino;

3 giugno: L’inganno e Il prezzo del tradimento.

Mare Fuori 6 stasera su Rai 2: le anticipazioni delle prime due puntate

La prima puntata riprende dalla situazione complicata tra Rosa e Tommaso, che si era conclusa con una sparatoria. Tutti stanno cercando di capire cosa è successo e chi voleva uccidere Rosa, mentre i sospetti aumentano e iniziano a crearsi nuovi sospetti e nuove divisioni. Simone cerca di rafforzare la sua posizione da leader e incontra Carmela in ospedale, mostrando un legame tra i due.

Nella seconda puntata Tommaso inizia a farsi una sua idea di chi potrebbe essere stato a sparare contro Rosa. Simone organizza un incontro riservato che potrebbe cambiare tutto. Alina e Pino, intanto, devono affrontare una situazione molto delicata e complicata, mentre Angelo inizia a sentire il peso delle sue decisioni e delle conseguenze. Micciarella e Cucciolo sono preoccupati per la madre, mentre Sonia e Dobermann stanno cercando il perdono e sognano una nuova vita. Il comandante, Massimo, instaura un rapporto sempre più intimo con Maria, la mamma di Rosa Ricci.

Nelle nuove puntate ognuno dei personaggi ancora coinvolti dovrà fare i conti con se stesso e capire quale strada vuole intraprendere.