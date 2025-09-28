A Tú sí que vales Maria De Filippi e Beppe Vessicchio hanno conquistato tutti con l’imitazione di Orietta Berti e Fedez

Durante la prima puntata di Tú sí que vales Maria De Filippi e Beppe Vessicchio hanno sorpreso tutti con un’esibizione in playback di “Mille”, imitando Fedez e Orietta Berti. Il video ha fatto il giro dei social e conquistato il pubblico.

L’imitazione di Maria De Filippi e Beppe Vessicchio

Mentre su Rai 1 andava in onda Ballando con le Stelle e tanta era l’attesa per Barbara d’Urso, la prima puntata del 27 settembre di Tú sí que vales ha regalato uno dei momenti più esilaranti e inaspettati. A salire sul palco, stavolta, non sono stati i concorrenti, ma i giudici stessi, chiamati a mettersi in gioco in una simpatica Lip Sync Battle.

Tra tutte le esibizioni, quella che ha fatto più parlare è stata senza dubbio quella di Maria De Filippi e Beppe Vessicchio. La conduttrice e il direttore d’orchestra si sono esibiti in playback sulle note di “Mille”, il tormentone portato al successo da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Vestiti proprio come Orietta e Fedez, con abiti colorati e atteggiamenti sopra le righe, Maria De Filippi e Beppe Vessicchio hanno dimostrato una sorprendente autoironia. Proprio per questo, il video dell’esibizione ha fatto immediatamente il giro dei social, conquistando migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo e scatenando commenti divertiti degli utenti.

Il pubblico in studio è esploso in una lunga ovazione per Maria De Filippi e Beppe Vessicchio. Ma anche i colleghi giudici non sono riusciti a trattenere l’entusiasmo. Sabrina Ferilli ha detto senza esitazioni: “Meritano il primo posto”. Simona Ventura, divertita, ha rincarato la dose commentando il travestimento di Vessicchio: “Sembra un tossico hawaiano”. E a chiudere il cerchio, la battuta tagliente di Paolo Bonolis: “Non c’è partita”.

Grazie a questo momento divertente e di spensieratezza abbiamo potuto vedere un lato inedito di Maria De Filippi e Beppe Vessicchio.