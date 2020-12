Maria De Filippi non saluta Sonia e sul web spunta il presunto motivo

1 Nel corso della diretta del GF Vip 5, Maria De Filippi non saluta Sonia Lorenzini: sul web spunta il presunto motivo del gesto della conduttrice

Solo poche ore fa è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e ospite speciale della serata è stata niente meno che Maria De Filippi! La conduttrice ha fatto una bellissima sorpresa a Tommaso Zorzi, che è rimasto senza parole. Successivamente la presentatrice ha fatto irruzione, tramite collegamento, in casa, per salutare i concorrenti del reality. Alcuni dei Vipponi come sappiamo conoscono molto bene la De Filippi, essendo nati proprio nei suoi programmi. Sia Andrea Zelletta che Sonia Lorenzini infatti hanno preso parte a Uomini e Donne in qualità di tronisti. Pierpaolo Pretelli, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga hanno invece partecipato a Temptation Island.

Per questo una volta aperto il collegamento, Maria ha salutato tutti i suoi ex pupilli. O meglio, quasi tutti. In molti infatti hanno immediatamente notato come la conduttrice non abbia salutato Sonia Lorenzini, che la De Filippi conosce molto bene. La blogger ha infatti preso parte al dating show per ben due volte, dapprima nelle vesti di corteggiatrice, e in seguito nel ruolo di tronista.

Ma perché dunque Maria De Filippi non ha salutato Sonia Lorenzini? Naturalmente sul web sono partite diverse ipotesi, e stando ad alcuni utenti il presunto motivo dietro al comportamento della presentatrice sarebbe stato dato da alcuni atteggiamenti passati della blogger che avrebbero dato fastidio a Maria. Pare infatti, sempre come riporta il web, che la Lorenzini abbia criticato gli autori di Uomini e Donne per non aver fatto il viaggio post scelta con Emanuele Mauti, suo ex fidanzato. Ma non solo. Pare anche che Sonia abbia accusato la redazione, facendo intendere che le sia stato chiesto di scendere a compromessi televisivi, che tuttavia lei avrebbe rifiutato.

Sonia Lorenzini post tronista aveva polemizzato contro la redazione di #uominedonne per non aver fatto il viaggio post-scelta. Maria De Filippi non dimentica. #gfvip — Mai Dire Reality (@maidirereality) December 28, 2020

Ciao, ciao Sonia. Maria De Filippi non dimentica. Mai. #gfvip pic.twitter.com/mCbyHvuSPB — Mai Dire Reality (@maidirereality) December 28, 2020

Ma sarà davvero questo il motivo per cui la De Filippi non ha salutato la Lorenzini? Tra le due ci saranno davvero delle tensioni o quella di Maria sarà stata una semplice svista? Nel mentre sempre nel corso della sua ospitata, la conduttrice ha fatto una rivelazione inedita su Tommaso Zorzi, rivediamo di cosa si tratta.