Pochi giorni fa Fedez e Chiara Ferragni si sono rivisti. Il motivo? La festa di compleanno dei figli Leone e Vittoria. Ecco cosa sarebbe accaduto tra il rapper e l’imprenditrice digitale.

Il retroscena su Fedez e Chiara Ferragni

Non è stato un anno semplice per Fedez e Chiara Ferragni, che ormai si sono lasciati il loro matrimonio alle spalle. In particolare nelle ultime settimane tra il rapper e l’imprenditrice digitale ci sono state non poche tensioni, dovute soprattutto alle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona. Ciò nonostante di recente l’ex coppia social più famosa di sempre si è rivista. Il motivo? La festa di compleanno dei figli Leone e Vittoria.

Come di certo in molti ricorderanno, i due bambini sono nati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra e per questo motivo Federico e Chiara hanno deciso di organizzare una festa unica, alla presenza di amici e parenti. Entrambi dunque, proprio per il bene dei piccoli, hanno preso parte all’evento, che si è svolto in un centro commerciale di Milano, nell’area dedicata ai bambini.

Ma cosa è accaduto dunque tra Fedez e Chiara Ferragni? A rivelarlo è il settimanale Oggi. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il rapper e l’influencer si sarebbero a malapena rivolti la parola. I due infatti sarebbero rimasti abbastanza a distanza e con loro ci sarebbero stati anche le tate e i bodyguard. Insomma a oggi dunque i rapporti tra Chiara e Federico sembrerebbero essere ancora tesi, nonostante entrambi si stiano sforzando di assumere un atteggiamento civile per il bene dei loro due bambini.

In questi mesi intanto, come è noto, la Ferragni ha ritrovato l’amore al fianco di Giovanni Tronchetti Provera e pare che tutto stia procedendo a meraviglia per la neo coppia. Dal suo canto Federico pare essere single e attualmente si starebbe concentrando solo sulla sua carriera.