Maria Monsé canta Io Vivo

Attrice, conduttrice, scrittrice e mamma di successo, Maria Monsé non tiene davvero a freno il talento, e mentre sui social i suoi video divertenti continuano a diventare virali, si lancia anche sul mercato discografico. Lo fa con Io Vivo, singolo cantato insieme allo showman Angelo Peluso e prodotto da Nick Peloso ed EventiInMusica.

Il testo del brano vuole intendersi come inno di rinascita dopo il difficile periodo che l’Italia e il mondo hanno vissuto a causa della pandemia. Ma è anche cucito perfettamente addosso all’ex ragazza di Non è la Rai, che in quanto a entusiasmo per la vita non si è mai risparmiata.

Testo frizzante e un ritmo che trascina già dal primo ascolto, la canzone si candida senza troppe pretese a ritagliarsi il suo posto fra i brani della prossima stagione estiva.

Il singolo Io Vivo di Maria Monsé è disponibile online, su Youtube ma anche su tutte le piattaforme e digital store musicali, già dall’8 maggio scorso. Potete ascoltarlo anche direttamente da questa pagina, cliccando sul video qui sopra.

Nella foto: Maria Monsé con Angelo Peluso

“Finalmente realizzo il sogno di cantare”

Per Maria Monsé, quello di cimentarsi nel canto è rimasto a lungo un desiderio inespresso. Come ha raccontato proprio a Novella 2000, nel lontano ’96 la conduttrice dello storico programma per bambini Go-Cart entrò in contatto con Claudia Mori:

“Insieme alla moglie di Celentano e al produttore Mattone c’incontrammo per un pranzo di lavoro, e la loro intenzione sarebbe stata di trasformarmi in una sorta di ‘nuova’ Cristina d’Avena. Purtroppo però il progetto saltò dopo la fine del programma che conducevo, ma per il quale non mancai di ricevere un Telegatto dalle mani di Daniele Piombi e Paolo Bonolis”.

Da allora, in ogni caso, la Monsé ha proseguito a lavorare soprattutto come showgirl e interprete per la televisione, saltuariamente per il teatro, ma anche a scrivere libri.

Dal 2010 è una delle opinioniste più presenti nel salotto di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, e nel 2018 ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello VIP.

Novella 2000 © riproduzione riservata.