1 Dopo le incomprensioni delle ultime ore, Maria Teresa Ruta chiarisce con Stefania Orlando (VIDEO)

Queste ultime ore sono state particolarmente difficili per il rapporto tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al GF Vip. Le varie incomprensioni hanno incrinato il rapporto tra loro, lasciando con il fiato sospeso tantissimi fan del trio.

Nella mattinata odierna, infatti, Maria Teresa Ruta ha sollevato qualche critica e definito Tommaso Zorzi “idrovora nel risucchiare le attenzioni e energie“ di chi gli sta intorno. Un giudizio che l’influencer ha accettato in parte, mandandolo poco dopo completamente in crisi. Zorzi ha cercato poi supporto in Stefania Orlando e Francesco Oppini e ha manifestato il suo malessere dopo le parole della Ruta.

Stufa di quanto accaduto, Stefania Orlando ha deciso di affrontare di petto la situazione e confrontarsi direttamente con Maria Teresa Ruta. Le due hanno così avuto modo di chiarire. Stefania da parte sua, senza troppi giri di parole, ha fatto notare alla sua amica come si sia allontanata dal loro gruppo, cambiando in modo radicale il suo atteggiamento, per avvicinarsi ad altre persone, con le quali mai aveva interagito.

Maria Teresa Ruta è rimasta però un po’ turbata da tale affermazione di Stefania Orlando e si è giustificata dicendo che, dopo tante nomination ricevute, sentirsi apprezzata da tutti per lei è gratificante. Ma non solo, perché Stefania ha in qualche modo rimproverato Maria Teresa per aver messo in difficoltà Tommaso Zorzi con Francesco Oppini, tirando fuori questioni ormai risolte.

Il chiarimento tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.#GFVIP pic.twitter.com/st7mCTbw13 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 29, 2020

Maria Teresa Ruta apprese quelle parole si è mostrata affranta: “Non lo sapevo, mi dispiace”. Non contenta, però, Stefania Orlando ha cercato di capire di più e il perché di queste ‘scenate’ nei riguardi di Tommaso e ha lanciato una stoccata: “Non è che sei gelosa di Tommaso?”.

Quesito al quale Maria Teresa non ha potuto fare a meno di rispondere e confessare tra le lacrime: “Sì, sono gelosa perché gli voglio tanto bene, ma questa cosa l’ho provata anche nei tuoi confronti. Ma è anche la stanchezza…”. Parole che hanno molto colpito Stefania Orlando…