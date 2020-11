1 Dopo i dubbi delle ultime ore, Maria Teresa Ruta affronta Tommaso Zorzi in giardino e non gli risparmia qualche critica

Giorni intensi al GF Vip in vista della puntata di domani, che chiude il mese di Novembre. Maria Teresa Ruta è uno degli vipponi messi maggiormente in queste ultime ore e il suo comportamento ha destato alcune perplessità in Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini. Secondo i tre, infatti, la showgirl si sarebbe allontanata da loro per fare la conoscenza di altri componenti della Casa, come Dayane Mello o Rosalinda Cannavò. In qualche modo si sentono ‘traditi’ da lei.

Maria Teresa Ruta però lo sappiamo, è uno spirito libero e non ama particolarmente fare gruppo, piuttosto essere a disposizione dell’intero cast e confrontarsi con tutti. Al contempo, però, nelle scorse ore ha accennato a Tommaso di aver parlato di lui con Andrea e Rosalinda e che l’argomento riguardava il rapporto tra l’influencer e Francesco.

Nella mattinata odierna Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi si sono trovati in giardino. La giornalista, sebbene volesse il supporto di Rosalinda Cannavò, ha deciso affrontare da sola il giovane e sollevare qualche critica nei suoi riguardi. Una conversazione pacifica tra i due, con la Ruta che ha esordito facendo notare: “Tu e Francesco siete molto diversi, su alcuni aspetti caratteriali. Avevamo ipotizzato che tu sei un po’, come molti di noi, più un accentratore, tra virgolette, dei tuoi malumori. Noi li viviamo con tanto affetto e ti seguiamo nella tua onda”.

Tommaso Zorzi per smorzare ulteriormente i toni ha scherzato dicendo: “Non vi conviene però”. Ma la conversazione non si è conclusa qui…