Tra mini dress scintillanti e maxi pellicce glamour, la pop star trasforma una giornata di shopping in una passerella di moda

Mariah Carey a spasso per lo shopping ad Aspen: una giornata, mille look

Shopping di lusso, vetrine scintillanti e cambi d’abito degni di un red carpet: quando Mariah Carey esce per fare compere, lo fa trasformando anche la più semplice passeggiata in un vero fashion moment.

L’icona pop, da sempre sinonimo di glamour e teatralità, ha dimostrato ancora una volta che per lei lo stile non è mai casuale. Ogni uscita è un’occasione per raccontare una versione diversa di sé, passando con naturalezza da un’eleganza sensuale a un mood più sofisticato e scenografico.

Primo look: nero, scintille e silhouette audace

Per una tappa tra boutique Gucci e vetrine esclusive, la cantante ha scelto un outfit total black dal carattere deciso: mini dress aderente, impreziosito da dettagli luminosi, scollatura profonda e collant scuri che slanciano la figura. Un look che unisce sensualità e potenza scenica, perfettamente in linea con l’immagine da diva contemporanea che Mariah ha costruito nel tempo.

Secondo look: pelliccia glamour e allure da star

Cambio d’abito, cambio di atmosfera. Per proseguire lo shopping, l’artista ha optato per una maxi pelliccia bordeaux, voluminosa e teatrale, che trasforma una semplice uscita in una vera apparizione. I capelli ricci e voluminosi incorniciano il volto, mentre il cappotto diventa protagonista assoluto: un capo iconico, pensato per farsi notare.

Il fashion come firma personale

Mariah Carey non segue le tendenze: le interpreta. Anche durante una giornata dedicata allo shopping, ogni outfit è costruito come una dichiarazione di stile. Nessun dettaglio è lasciato al caso: dalle texture brillanti al gioco di volumi, tutto parla di una femminilità forte, consapevole, spettacolare. Più che semplici cambi d’abito, i suoi look raccontano una visione: lo shopping non è solo un momento privato, ma una passerella urbana dove moda, personalità e carisma si incontrano. Perché, quando si è una diva, anche una passeggiata tra i negozi può diventare un evento.

@IPA