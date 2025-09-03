Ieri sera è andata in onda la prima sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi e a vincere è stato Gerry Scotti, che ha così battuto Stefano De Martino. Sui social nel mentre arriva la reazione del presentatore di Canale 5.

La reazione di Gerry Scotti

La nuova stagione televisiva è ufficialmente partita e solo ieri sera è andata in onda la prima grande sfida tra Mediaset e Rai. A scontrarsi sono stati Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna (che questa estate ha raggiunto ascolti record) e Stefano De Martino con Affari Tuoi (che lo scorso anno ha dominato la fascia dell’Access Prime Time). In molti naturalmente si chiedevano cosa sarebbe accaduto e questa mattina sono stati rivelati i dati Auditel ufficiali. A vincere la gara è stato così Scotti, che ha dunque battuto De Martino. La Ruota ha infatti raggiunto 4.514.000 spettatori, pari al 24.2% di share. Affari Tuoi ha invece totalizzato 4.222.000 spettatori e uno share pari al 22.6%.

Grande soddisfazione dunque per Canale 5, che ha portato a casa un enorme risultato. Nel mentre sui social è arrivata la reazione di Gerry, che non è sfuggita agli occhi attenti del web. Il presentatore Mediaset ha infatti postato sul suo profilo uno scatto in cui vediamo la sua ombra. Ad compagnare la foto è una citazione di Vasco Rossi, che recita: “Ehhhh già…”.

Gerry Scotti dunque festeggia la vittoria de La Ruota della Fortuna e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà nel corso delle prossime serate. Solo di recente intanto il conduttore di Canale 5 ha rivelato di aver sentito in privato Stefano De Martino e, dopo aver rivelato cosa si sono detti, ha dichiarato con ironia:

“Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha scritto: ‘Adesso non esagerare… perché poi torno. Ciao Maestro’. Sei bravo, bello e giovane, ma non dimenticare che da questa parte c’è lo zio Gerry, che merita rispetto“.