Pare sia sparito il profilo Instagram di Martina Ceretti, la modella indicata come presunta frequentazione di Raoul Bova e protagonista dell’ipotetico scambio di messaggi e audio tra i due. Lei, dopo aver detto la sua verità, pare essersi allontanata dal mondo virtuale.

Martina Ceretti rompe il silenzio e si cancella da Instagram

Come riportato da Il Messaggero, l’account Instagram di Martina Ceretti è scomparso dalla piattaforma. La modella, tirata in ballo nella vicenda legata a Raoul Bova e agli audio e messaggi diffusi in rete ha deciso di dire la sua.



La Ceretti che vantava un profilo privato con circa 100mila follower, oggi non risulta più visibile: cercando il suo nome, compaiono solo profili omonimi. Non è chiaro se l’account sia stato cancellato definitivamente o se si tratti di una sospensione temporanea. Al momento, né Martina Ceretti né persone a lei vicine hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Secondo quanto emerso nell’ultima puntata del podcast Falsissimo – citato anche da Il Messaggero – l’interesse mediatico attorno alla questione sarebbe nato da presunti contatti social tra la giovane modella e Raoul Bova. Dai primi presunti messaggi fino a un ipotetico incontro. Dopo la presa di posizione dell’attore mediante il suo avvocato, Martina Ceretti però ha voluto dire la sua su Instagram. Poi è sparita dai radar:

«Ci tenevo a dire la verità. Non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla. Quando Corona era a casa di Federico Monzino non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio», si legge.

In sua difesa Martina Ceretti ha aggiunto: «Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina».

Poi la presa di posizione nei confronti dell’amico Federico Monzino, che lei stessa ha definito un “bravissimo ragazzo”, smentendo tutte le dicerie emerse sul suo conto.

Storie Instagram Martina Ceretti e Federico Monzino

Per quel che riguarda la condivisione del messaggi, Martina Ceretti ha dichiarato che il suo amico non avrebbe nulla a che fare con tutto questo: «Non è stato lui ad inviare la chat e l’audio con Raoul Bova».

Federico Monzino, a sua volta finito anch’esso al centro della vicenda, ha deciso di intervenire. Non solo ha chiarito la sua posizione, ma ha anche pubblicato uno sfogo sui social. Il PR milanese nel suo sfogo ha scritto:

«Troppe menzogne, troppe cattiverie e troppo egoismo. Mi dissocio dalle voci che circolano sul web riguardo a me: tutte negative, come se avessi tradito la fiducia di Martina divulgando chat e audio.Questo è assolutamente falso: mi sono preso io la responsabilità solo per sollevarla da qualsiasi possibile accusa o critica. Ci tengo a precisare che Martina non è mai andata a letto con Raoul. Raoul non ha mai tradito nessuno e non hanno mai avuto una relazione di due anni».

A seguito di queste spiegazioni Martina Ceretti avrebbe deciso di cancellare o magari semplicemente sospendere momentaneamente il suo account Instagram. Ora saranno le autorità competenti a fare chiarezza su questa vicenda.

