A presenziare tra il pubblico durante la prima puntata di X Factor 2025 anche Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. I due hanno deciso così di uscire allo scoperto e sono stati pizzicati mentre si scambiavano dei baci, mano nella mano.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon beccati a baciarsi

X Factor ha preso ufficialmente il via ieri sera su Sky Uno e se c’era grande attenzione per scoprire chi è stato eliminato così come assistere all’ospitata di Annalisa, un gossip è circolato velocemente tra i corridoi della trasmissione e non è passato inosservato. No, non riguarda i protagonisti del talent. Presenti al debutto dei Live anche Gianmarco Steri e Martina De Ioannon.

I due ex volti di Uomini e Donne in queste settimane sono sulla bocca di tutti e, proprio ieri, hanno attirato maggiormente l’attenzione quando si sono presentati insieme a X Factor, mano nella mano e non si sono risparmiati dal dimostrarsi teneri gesti in pubblico. Nel video (QUI) circolato in rete e pubblicato da LorenzoPugnaloni.it la neo coppia è intenta a baciarsi davanti a tutti, senza curarsi troppo del fatto che potrebbero essere paparazzati.

Così indirettamente Gianmarco Steri e Martina De Ioannon hanno confermato, semmai ci fossero ancora dei dubbi, la loro relazione.

Peraltro sempre in questi giorni, dopo il caos mediatico che ne è scaturito, proprio un amico di Gianmarco Steri a Casa Lollo ha rivelato dei dettagli. Ha raccontato infatti Gianmarco e Martina si sentirebbero di nascosto già da circa un mese e mezzo, ben prima che la loro frequentazione diventasse pubblica.

Quindi stando a questo racconto i contatti avrebbero avuto inizio durante la fine dell’estate, precisamente il 10 settembre, quando entrambi erano ancora impegnati. Gianmarco Steri con Cristina Ferrara e Martina De Ioannon con Ciro Solimeno.

La fonte ha spiegato di aver letto le conversazioni tra Gianmarco e Martina:

“Mi ha fatto vedere le date e posso assicurarvi che i loro scambi andavano avanti da metà settembre. In uno di questi messaggi, lei ha scritto: ‘Io stasera andrò al The Sanctuary, vieni anche tu?’ e lui ha risposto di sì. Quindi quell’incontro di fine settembre non era affatto casuale”.

Racconto questo che se confermato darebbe un’altra versione della storia. La situazione intanto continua a tenere banco. Per ora né Gianmarco Steri né Martina De Ioannon hanno rilasciato ufficialmente dichiarazioni pubbliche, se non per vie traverse. Si vocifera che i due possano farlo in TV, vedremo se sarà così.