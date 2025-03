Qualcuno su TikTok ha scritto a Martina De Ioannon “Gianmarco si è salvato”, lei è sbottata e ha risposto piccata alla provocazione dell’utente.

La risposta di Martina De Ioannon

Martina De Ioannon si gode la conoscenza con Ciro Solimeno, sebbene molto spesso il web e i pettegolezzi provino a metterli contro. In tanti amano questa coppia, supportandola con parole d’affetto. Ma ci sono degli altri (purtroppo capita anche questo) che invece non fanno altro che attaccarli o mettere il dito nella piaga. Ciò si è verificato anche recentemente su TikTok, dove però lei ha risposto in maniera piccata.

E l’ha fatto non solo a domande che riguardano il suo attuale fidanzato. Ma è capitato anche con la sua non scelta Gianmarco Steri, ora seduto sul trono di Uomini e Donne. Esperienza tra l’altro che Martina e Ciro stanno seguendo da casa, dato che nonostante tutto nutrono stima e affetto nei confronti del tronista. Altro motivo di critiche nei confronti della coppia, peraltro!

È successo già in altre occasioni che Martina De Ioannon si sia trovata a dover replicare a delle critiche, talvolta anche pesanti, sulla sua frequentazione con l’attuale fidanzato. C’è chi ha insinuato che mentre stanno lontani lui si divertirebbe con altre ragazze in discoteca e altri che, in qualsiasi modo, provano comunque a mettere la pulce all’orecchio della tronista. Ma… missione fallita!

Martina De Ioannon ha sempre ribattuto quando ha avuto occasione, esattamente come accaduto recentemente in un nuovo post, dove qualcuno in maniera non troppo simpatica le ha scritto: “Gianmarco si è salvato”. Con la battuta pronta, senza farsi di certo spaventare dagli attacchi degli hater, su TikTok ha deciso di rispondere a tale provocazione.

“Ogni sei mesi cambia il tipo che si è salvato. Sono contenta però, perché se non fosse per me nessuno si sarebbe salvato”, ha detto con ironia Martina De Ioannon a chi le ha scritto questa frase.

A quanto pare l’ex tronista non si lascia sfuggire proprio nulla e, non appena ha modo, mette i puntini sulle i, cercando anche di spegnere polemiche che non hanno senso di esistere.