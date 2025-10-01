Martina De Ioannon e Ciro si sono lasciati e, secondo il gossip, potrebbe esserci lo zampino di Gianmarco Steri

A seguito di otto mesi di relazione, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. Secondo le indiscrezioni ci sarebbe stata una lite tra loro. Discussione che sarebbe legata a un incontro tra lei e Gianmarco Steri (suo ex corteggiatore e mancata scelta a Uomini e Donne).

I presunti motivi della rottura tra Martina de Ioannon e Ciro Solimeno

Dopo la recente rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, anche un’altra coppia nata a Uomini e Donne ha confermato la fine della propria storia. Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. L’annuncio è arrivato direttamente da Martina tramite una storia pubblicata su Instagram (seguita da Ciro), in cui ha scritto di essere tornata single dopo otto mesi di relazione.

Martina De Ioannon aveva scelto Ciro alla fine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, preferendolo proprio a Gianmarco Steri, che si è poi seduto sul trono. La coincidenza temporale delle due rotture ha però acceso l’attenzione del web: molti fan sospettano che dietro queste separazioni possa esserci un riavvicinamento tra Martina e Gianmarco.

A lanciare l’indiscrezione è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato quanto riferitogli da una fonte anonima:

“Una fonte mi ha detto che l’ipotetica lite tra i due sarebbe scaturita per il fatto che lui non sapeva che Martina avrebbe incontrato Gianmarco. Una fonte molto vicina a Martina mi ha detto che le cose non andavano bene e anche che una rottura c’era già stata prima dell’evento in cui li abbiamo visti insieme. A quell’evento però si sono baciati e ora a distanza di giorni hanno annunciato che è finita la storia”.

A confermare le voci ci ha pensato anche Amedeo Venza, che ha aggiunto un altro dettaglio intrigante: “Vabbè io lo dico. Martina e Gianmarco si sarebbero sentiti tramite persone in comune. Per questo si sono lasciati entrambi?”

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati su un eventuale ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ma il gossip continua a correre veloce. I fan del programma restano in attesa di nuovi sviluppi per capire se dietro queste rotture ci sia davvero qualcosa di più.